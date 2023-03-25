"Бессмысленный шаг". Гуменюк заявила, что массированные ракетные атаки оккупантов уходят в прошлое

По ее словам, противник теперь обстреливает украинские города точечно, а не десятками ракет за один раз. Они находятся в поиске и перебирают варианты, чтобы найти самый эффективный для себя способ наносить удары.

"Они подбирают, что из того, что уже было применено, может сработать, потому что массированные ракетные атаки уже уходят в прошлое, у них нет такого потенциала, чтобы запустить сразу 50-70-80 ракет, — это уже очень бессмысленный шаг", – сказала Гуменюк.

При этом спикер считает, что абсолютно исключить вероятность нанесения массового удара россиянами все же не представляется возможным. Она спрогнозировала, что в ближайшее время стоит ожидать от россиян смешанной тактики, с использованием как ракетных ударов, так и атак с задействованием дронов-камикадзе.

Как считает Гуменюк, для России одним из приоритетов в качестве целей и в дальнейшем будут оставаться объекты энергетической инфраструктуры Украины.