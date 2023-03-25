"Бессмысленный шаг". Гуменюк заявила, что массированные ракетные атаки оккупантов уходят в прошлое

По ее словам, противник теперь обстреливает украинские города точечно, а не десятками ракет за один раз. Они находятся в поиске и перебирают варианты, чтобы найти самый эффективный для себя способ наносить удары.
"Они подбирают, что из того, что уже было применено, может сработать, потому что массированные ракетные атаки уже уходят в прошлое, у них нет такого потенциала, чтобы запустить сразу 50-70-80 ракет, — это уже очень бессмысленный шаг", – сказала Гуменюк.
При этом спикер считает, что абсолютно исключить вероятность нанесения массового удара россиянами все же не представляется возможным. Она спрогнозировала, что в ближайшее время стоит ожидать от россиян смешанной тактики, с использованием как ракетных ударов, так и атак с задействованием дронов-камикадзе.
Как считает Гуменюк, для России одним из приоритетов в качестве целей и в дальнейшем будут оставаться объекты энергетической инфраструктуры Украины.
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.
В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве.
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину. Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
С сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 ракет оккупантов и около 650 дронов-камикадзе, рассказал 15 марта в эфире национального телемарафона спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат.