Оккупанты вывели в Черное море семь кораблей, среди которых один носитель "Калибров" – ОК "Юг"

Гуменюк отметила, что сейчас погода на юге Украины ухудшается, в связи с чем российские оккупанты вынуждены уменьшать корабельную группировку в Черном море.

По ее словам, в акватории на боевом дежурстве находится семь кораблей РФ, среди которых один подводный ракетоноситель с четырьмя "Калибрами".

"Это говорит о том, что ракетный удар вероятен, но не может быть такого массированного ракетного удара или готовности к какой-либо чрезвычайной ракетной атаке. Могут быть применены точечные удары", – заявила спикер.

Гуменюк добавила, что, в последние дни россияне на юге активнее применяют авиацию, чем ракетные удары.

Весной максимальное количество "Калибров" на боевом дежурстве в Черном море фиксировалось 1 марта – пять носителей (32 ракеты). Такое же возможное количество крылатых ракет было у оккупантов на дежурстве 16 марта. 8 марта, наоборот, на дежурстве у оккупантов не было ни одного ракетоносителя – и такой картины не наблюдалось до этого 13 дней.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, вечером 20 марта взрыв в Джанкое уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК" морского базирования, используемые оккупантами для ударов по Украине, во время их транспортировки по железной дороге. После этого 21 марта в Черном море снова не было на дежурстве ни одного носителя "Калибров".