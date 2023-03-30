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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под Бахмутом артиллеристы уничтожили склад боеприпасов и технику оккупантов одним выстрелом – ВСУ

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В результате удара сдетонировал боекомплект
В результате удара сдетонировал боекомплект

В районе Бахмута Донецкой области россияне собрали технику и боекомплект в одном здании, украинские военные уничтожили их одним выстрелом. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

В сообщении отмечается, что точный удар стал возможен благодаря взаимодействию трех бригад. 

Разведчики 30-й отдельной механизированной бригады помогли обнаружить расположение противника, а бойцы 26-й и 45-й артиллерийских бригад ВСУ уничтожили склад боеприпасов и технику.

На записи видны последствия попадания с детонацией техники и боекомплекта.

https://www.facebook.com/UALandForces/videos/1569331600218394/

По данным Генштаба ВСУ на 30 марта, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 172 900 российских оккупантов, 3610 танков, 306 самолетов, 291 вертолет и тысячи единиц другой техники.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Генштаб ВСУ ежедневно сообщает, в частности, о штурме россиянами Бахмута. 

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. 26 марта Залужный сообщил, что ситуацию на этом направлении удается стабилизировать.

29 марта Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты в Бахмуте "имеют частичный успех"

Теги: боеприпасы, артиллерия, война России против Украины, Бахмут, Сухопутные войска Украины, потери армии России
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