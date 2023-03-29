Маляр: Бывают дни, когда на Востоке Украины соотношение потерь убитыми между армиями Украины и РФ достигает 1 к 10

"К сожалению, потери – это неизбежное последствие войны. Без потерь не бывает. Одна из главных задач воюющей стороны – уничтожение физической силы противника", – написала она.
Маляр отметила, что потери российских оккупантов – "в разы больше", чем украинских войск.
"Это при том, что у них преимущество по количеству личного состава и вооружения. Потери у них были больше и в 2014-2015 годах, но сейчас этот коэффициент вырос почти вдвое в нашу пользу. У нас бывают такие дни на Востоке, когда соотношение убитыми достигает 1 к 10. Это, конечно, не каждый день, и средний коэффициент ниже, но тем не менее", – заявила замминистра.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. 19 марта начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский сообщил, что оккупанты несут достаточно серьезные потери на донецком направлении как в личном составе, так и в технике.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 29 марта 2023 года, составили около 172 340 военных, 3609 танков, 306 самолетов, 291 вертолет и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".
Точное число украинских военных, погибших с 24 февраля, неизвестно. Маляр в интервью YouTube-каналу "Исландия", опубликованном 22 сентября 2022 года, заявила, что Украина за время полномасштабного вторжения России потеряла 9 тыс. защитников.