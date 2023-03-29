Маляр: Бывают дни, когда на Востоке Украины соотношение потерь убитыми между армиями Украины и РФ достигает 1 к 10

Маляр: К сожалению, потери – это неизбежное последствие войны. Без потерь не бывает Фото: Ганна Маляр / Facebook

"К сожалению, потери – это неизбежное последствие войны. Без потерь не бывает. Одна из главных задач воюющей стороны – уничтожение физической силы противника", – написала она.

Маляр отметила, что потери российских оккупантов – "в разы больше", чем украинских войск.

"Это при том, что у них преимущество по количеству личного состава и вооружения. Потери у них были больше и в 2014-2015 годах, но сейчас этот коэффициент вырос почти вдвое в нашу пользу. У нас бывают такие дни на Востоке, когда соотношение убитыми достигает 1 к 10. Это, конечно, не каждый день, и средний коэффициент ниже, но тем не менее", – заявила замминистра.