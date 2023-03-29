В Украине погибли или ранены более 220 тыс. россиян – министр обороны Великобритании

По словам Уоллеса, эта цифра основывается на данных разведки США
"Более 220 тыс. российских военнослужащих были убиты или ранены с тех пор, как более года назад войска России вторглись в Украину", – сказал он.
Уоллес рассказал, что Великобритания и Швеция подписали договор о поставке британской армии 14 самоходных артиллерийских установок Archer шведского производства. Это позволит Лондону поддержать Украину, отдав ей самоходные артиллерийские установки AS90.
Он подчеркнул, что Швеция еще до вступления в НАТО приняла значительное участие в антироссийской коалиции и помощи Украине. Британия, в свою очередь, будет всеми силами способствовать вступлению Швеции в Альянс для защиты стран Северной Европы и Балтии от российской агрессии, добавил Уоллес.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. 19 марта начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский сообщил, что оккупанты несут достаточно серьезные потери на донецком направлении как в личном составе, так и в технике.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года до 29 марта силы обороны Украины уничтожили около 172 340 российских оккупантов.