В Украине погибли или ранены более 220 тыс. россиян – министр обороны Великобритании

По словам Уоллеса, эта цифра основывается на данных разведки США

"Более 220 тыс. российских военнослужащих были убиты или ранены с тех пор, как более года назад войска России вторглись в Украину", – сказал он.

Уоллес рассказал, что Великобритания и Швеция подписали договор о поставке британской армии 14 самоходных артиллерийских установок Archer шведского производства. Это позволит Лондону поддержать Украину, отдав ей самоходные артиллерийские установки AS90.

Он подчеркнул, что Швеция еще до вступления в НАТО приняла значительное участие в антироссийской коалиции и помощи Украине. Британия, в свою очередь, будет всеми силами способствовать вступлению Швеции в Альянс для защиты стран Северной Европы и Балтии от российской агрессии, добавил Уоллес.