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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине погибли или ранены более 220 тыс. россиян – министр обороны Великобритании

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Уоллес назвал новые данные о потерях оккупантов
Уоллес назвал новые данные о потерях оккупантов
Фото: ЕРА

Армия России потеряла в войне против Украины погибшими и ранеными более 220 тыс. человек. Об этом министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил 29 марта на совместной пресс-конференции с министром обороны Швеции Полом Йонсоном, которую The Independent транслировала в YouTube.

По словам Уоллеса, эта цифра основывается на данных разведки США

"Более 220 тыс. российских военнослужащих были убиты или ранены с тех пор, как более года назад войска России вторглись в Украину", – сказал он.

Уоллес рассказал, что Великобритания и Швеция подписали договор о поставке британской армии 14 самоходных артиллерийских установок Archer шведского производства. Это позволит Лондону поддержать Украину, отдав ей самоходные артиллерийские установки AS90.

Он подчеркнул, что Швеция еще до вступления в НАТО приняла значительное участие в антироссийской коалиции и помощи Украине. Британия, в свою очередь,  будет всеми силами способствовать вступлению Швеции в Альянс для защиты стран Северной Европы и Балтии от российской агрессии, добавил Уоллес. 

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. 19 марта начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский сообщил, что оккупанты несут достаточно серьезные потери на донецком направлении как в личном составе, так и в технике.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года до 29 марта силы обороны Украины уничтожили около 172 340 российских оккупантов.

Теги: Великобритания, Швеция, военная помощь, война России против Украины, Бен Уоллес, потери армии России
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