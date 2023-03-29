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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ сбили под Бахмутом российский бомбардировщик

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На бахмутском направлении украинские зенитчики сбили российский Су-24М
На бахмутском направлении украинские зенитчики сбили российский Су-24М
Фото: wikipedia.org (архив)

Российские оккупанты 28 марта потеряли в районе Бахмута Донецкой области бомбардировщик Су-24М. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 29 марта сообщил в Facebook.

"Подтверждено уничтожение вражеского Су-24М. 28 марта подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24М. Произошло это около 13.30 на бахмутском направлении", – сказано в сообщении.

Один сбитый российский самолет (вероятно, именно этот) фигурирует 29 марта в утренней сводке российских потерь от Генштаба ВСУ. Таким образом, с начала полномасштабного российского вторжения ВСУ уничтожили уже 306 самолетов российских оккупантов. 

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Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на утро 28 марта 2023 года, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 172 340 российских оккупантов (610  – за последние сутки), 3609 танков, 6966 боевых бронированных машин и тысячи единиц другой техники.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, самолет, Донбасс, Вооруженные силы Украины, ПВО, армия РФ, самолеты, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, бомбардировщики, Воздушные силы Украины, Су-24, потери армии России, российские оккупанты
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