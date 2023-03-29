ВСУ сбили под Бахмутом российский бомбардировщик

"Подтверждено уничтожение вражеского Су-24М. 28 марта подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24М. Произошло это около 13.30 на бахмутском направлении", – сказано в сообщении.

Один сбитый российский самолет (вероятно, именно этот) фигурирует 29 марта в утренней сводке российских потерь от Генштаба ВСУ. Таким образом, с начала полномасштабного российского вторжения ВСУ уничтожили уже 306 самолетов российских оккупантов.