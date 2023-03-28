"Орченята сбились в кучу". Тарнавский показал удар украинской артиллерии по траншеям возле Водяного. Видео

"Орченята сбились в кучу в траншеях у Водяного. Тем лучше для нашей реактивной артиллерии. Ребята умело работают. Слава героям", – написал командующий ОСГВ "Таврия".

Видео состоит из двух частей: разведывательная съемка показывает скопление живой силы российских оккупантов, которые прячутся в длинной траншее. Затем ВСУ наносят по противнику удар. На кадрах, снятых после работы реактивной артиллерии, заметно, что в живых остались считанные оккупанты.