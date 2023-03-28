"Орченята сбились в кучу". Тарнавский показал удар украинской артиллерии по траншеям возле Водяного. Видео

"Орченята сбились в кучу в траншеях у Водяного. Тем лучше для нашей реактивной артиллерии. Ребята умело работают. Слава героям", – написал командующий ОСГВ "Таврия".
Видео состоит из двух частей: разведывательная съемка показывает скопление живой силы российских оккупантов, которые прячутся в длинной траншее. Затем ВСУ наносят по противнику удар. На кадрах, снятых после работы реактивной артиллерии, заметно, что в живых остались считанные оккупанты.
По данным Генштаба ВСУ на утро 28 марта 2023 года, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 171 730 российских оккупантов (600 – за последние сутки), 3602 танка, 6966 боевых бронированных машин и тысячи единиц другой техники.