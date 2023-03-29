"Фарш, а не война". Оккупант поделился впечатлениями о неудачных боях и больших потерях – перехват ГУР

В перехваченном ГУР МО разговоре военный из мотострелковой бригады так называемого Первого армейского корпуса, основу которого составляют боевики ДНР, рассказал о серьезных потерях после очередного неудачного боя и низком уровне продовольственного обеспечения.

"Одна мина – и этот самый... мне осколки в ногу и в руку. Все погибли, братан, ни одного не осталось [в живых]. Фарш, бл...дь, а не война, бл...дь", – охарактеризовал боевые действия оккупант.

По его словам, подразделение отправилось в бой еще "первого числа" (вероятно, марта), и только недавно остатки оккупантов смогли вернуться назад.

"Ни попить, ни пожрать ни...уя не было, там связи тоже не было", – добавил он.