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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки украинские военные уничтожили около 560 оккупантов, танк и 12 артсистем – Генштаб ВСУ

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Генштаб опубликовал свежую статистику результатов работы украинских военных по оккупантам
Генштаб опубликовал свежую статистику результатов работы украинских военных по оккупантам
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

С начала полномасштабного вторжения РФ силы обороны Украины уничтожили около 172 900 российских военных. Об этом 30 марта сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 560 российских захватчиков.

Другие потери противника составили:

  • танки – 3610 (+1);
  • боевые бронированные машины – 6974 (+8);
  • артиллерийские системы – 2671 (+12);
  • РСЗО – 526;
  • средства ПВО – 278 (+1);
  • самолеты – 306;
  • вертолеты – 291;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2239;
  • крылатые ракеты – 911;
  • корабли / катера – 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 5518 (+11);
  • специальная техника – 291 (+3).

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid029yQDPEfxr4k8KXpNsuwgg3nRFD4a3kKLi6YpeBymJELQ2PhgaJ7E3Cek6QVdMoWjl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе, украинские военные ежесуточно отбивают десятки атак врага на востоке страны.

Теги: Генштаб ВСУ, военная техника, артиллерия, война России против Украины, потери армии России
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