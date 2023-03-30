Украинские военные за сутки нанесли удары по 12 целям врага и сбили бомбардировщик – Генштаб ВСУ

Так, авиация сил обороны нанесла пять ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ПВО Воздушных сил ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М.

Украинские ракетчики и артиллеристы, в то же время, поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада горюче-смазочных материалов врага.