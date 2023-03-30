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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки нанесли удары по 12 целям врага и сбили бомбардировщик – Генштаб ВСУ

Украинские военные отбивают атаки врага и наносят ему потери
Украинские военные отбивают атаки врага и наносят ему потери
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Силы обороны Украины за прошедшие сутки нанесли ряд ударов по районам сосредоточения российских оккупантов и их военной технике. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ 30 марта.

Так, авиация сил обороны нанесла пять ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ПВО Воздушных сил ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М.

Украинские ракетчики и артиллеристы, в то же время, поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада горюче-смазочных материалов врага.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02bTfm2YmKFmHKFf2hCqPNGiU3nbr7HHSciXV2dE2nDovT1HcJTN7bWyiDF9NvS2cFl

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на утро 28 марта 2023 года, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 172 340 российских оккупантов, 3609 танков, 306 самолетов, 291 вертолет и тысячи единиц другой техники.

Теги: Генштаб ВСУ, авиация, ПВО, артиллерия, война России против Украины, потери армии России
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