Украинские военные за сутки нанесли удары по 12 целям врага и сбили бомбардировщик – Генштаб ВСУ

Так, авиация сил обороны нанесла пять ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ПВО Воздушных сил ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М.
Украинские ракетчики и артиллеристы, в то же время, поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада горюче-смазочных материалов врага.
По данным Генштаба ВСУ на утро 28 марта 2023 года, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 172 340 российских оккупантов, 3609 танков, 306 самолетов, 291 вертолет и тысячи единиц другой техники.