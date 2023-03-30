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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки отбили 60 атак врага, почти половину – под Бахмутом – Генштаб ВСУ

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В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.
В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.
Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупанты сосредоточили основные усилия на наступлении на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 30 марта.

"Подразделения Сил обороны Украины отбили на них более 60 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка", – сказано в сообщении.

На лиманском направлении в течение суток противник безуспешно наступал в районах Стельмаховки и Выемки. Артиллерийским обстрелам подверглись районы городов Купянск, Северск и еще 11 населенных пунктов в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

На бахмутском направлении враг продолжает штурм Бахмута.

"В ходе штурмовых действий противника наши воины отбили 28 атак противника. Также в течение суток, противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки", – сказано в сообщении. На этом направлении оккупанты обстреляли шесть населенных пунктов, включая Бахмут и Часов Яр. 

На авдеевском и марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Степовое, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял не менее 11 населенных пунктов. 

На шахтерском направлении в течение суток россияне обстреляли районы Угледара, Пречистовки и Большой Новоселки.

На запорожском и херсонском направлениях противник обороняется, но обстрелял районы более 20 населенных пунктов, среди которых город Херсон.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено", – добавили в Генштабе.  За прошедшие сутки враг обстрелял районы около 19 населенных пунктов.

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Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Генштаб ВСУ ежедневно сообщает, в частности, о штрме россиянами Бахмута. 

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. 26 марта Залужный сообщил, что ситуацию на этом направлении удается стабилизировать.

29 марта Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты в Бахмуте "имеют частичный успех"

Теги: Первомайское, Генштаб ВСУ, штурм, Марьинка, Авдеевка, Северное, обстрелы, наступление, Новокалиново, война России против Украины, Бахмут, Белогоровка, Стельмаховка
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