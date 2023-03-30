Украинские военные за сутки отбили 60 атак врага, почти половину – под Бахмутом – Генштаб ВСУ

В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка. Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook (иллюстративное)

"Подразделения Сил обороны Украины отбили на них более 60 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка", – сказано в сообщении.

На лиманском направлении в течение суток противник безуспешно наступал в районах Стельмаховки и Выемки. Артиллерийским обстрелам подверглись районы городов Купянск, Северск и еще 11 населенных пунктов в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

На бахмутском направлении враг продолжает штурм Бахмута.

"В ходе штурмовых действий противника наши воины отбили 28 атак противника. Также в течение суток, противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки", – сказано в сообщении. На этом направлении оккупанты обстреляли шесть населенных пунктов, включая Бахмут и Часов Яр.

На авдеевском и марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Степовое, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял не менее 11 населенных пунктов.

На шахтерском направлении в течение суток россияне обстреляли районы Угледара, Пречистовки и Большой Новоселки.

На запорожском и херсонском направлениях противник обороняется, но обстрелял районы более 20 населенных пунктов, среди которых город Херсон.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено", – добавили в Генштабе. За прошедшие сутки враг обстрелял районы около 19 населенных пунктов.