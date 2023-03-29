"Бои за Бахмут – не апокалипсис". Маляр развенчала "психологические трюки" российской пропаганды

ВСУ под Бахмутом будут держать оборону до тех пор, пока это будет необходимо, отметили в Минобороны Фото: EPA

По словам Маляр, параллельно с военными действиями россияне аккумулируют все свои медийные усилия вокруг темы боев за Бахмут.

"Собственно, так и выглядит информационно-психологическое подкрепление военных действий", – отметила она.

Замглавы Минобороны Украины подчеркнула, что в настоящее время российская сторона в информационном пространстве отрабатывает три задачи: подорвать доверие украинского общества и военных к решениям командования по Бахмуту, демотивировать и психологически ослабить ВСУ, спровоцировать украинское военное руководство на ошибочные действия.

"Для этого они [россияне] пытаются сместить акценты в теме Бахмута и нивелировать то, что является нашим преимуществом – разумное и грамотное планирование операций. Смещенный акцент – рассматривать Бахмут как "апокалиптическое событие" и делать из этих боев разделение реальности на "до" и "после". Психологический трюк используется для внушения нужных идей и нарративов врага", – пояснила Маляр.

Она заметила, что в случае, если украинское общество воспринимает бои в Бахмуте как фактор, который окончательно повлияет на ход войны, оккупанты получают возможность продвигать в инфополе выгодные для них сценарии украинских действий.

"Чрезмерно накрученное приближением "конца" испуганное общество по замыслу врага должно начать давить на военно-политическое руководство для прекращения оборонных действий", – пояснила Маляр.

Заместитель главы Минобороны отмечает, что это и есть "в чистом виде ИПСО" (информационно-психологическая спецоперация) с целью влияния на принятие военных решений.

По словам Маляр, оккупанты сосредоточены на внушении украинцам тезисов о том, что якобы решение держать Бахмут – "политическое" и что якобы Бахмут "нет смысла держать, там почти все в окружении". Кроме того, они пытаются утверждать, что якобы героизм украинских бойцов "раздувает украинская пропаганда".

Она рассказала, что российская пропаганда постоянно упоминает в своей ИПСО на тему Бахмута президента Украины Владимира Зеленского и командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского.

"С целью подорвать доверие к ним и внести конфликт в военное руководство государства. Ведь в российских вбросах не пишут, что военные решения не принимаются единолично. Есть военное командование во главе с главнокомандующим и начальником Генштаба", – подчеркнула Маляр.

Она напомнила, что в Украине постоянно заседает ставка верховного главнокомандующего, где принимаются оперативные решения с участием всех воюющих силовых структур.

"Так что же на самом деле происходит и как надо воспринимать информацию о боях в Бахмуте? Это активная фаза войны. Как и по другим направлениям на востоке, где с января 2023 года продолжается полномасштабное наступление врага", – пишет Маляр.

Она акцентировала, что Украина так же упорно, как и любой другой свой населенный пункт, обороняет Бахмут.

"Применение наших сил и средств определяется не политической целесообразностью, а тем, какие ресурсы необходимы для отпора врагу и выполнения боевых задач по данному направлению", – подчеркнула Маляр.

В Минобороны Украины заявили, что оборона Бахмута сейчас обусловлена оперативно-тактической целесообразностью, а решения принимаются грамотные, взвешенные и направленные на выполнение актуальных оборонных задач. К таким задачам, перечислила Маляр, относятся удержание занимаемых рубежей и позиций, недопущение продвижения противника вглубь территории Украины, нанесение врагу значительных потерь, создание условий для перехода в контрнаступление.

Замглавы МО Украины отметила, что оборонять Бахмут ВСУ будут до тех пор, пока это будет необходимо с точки зрения выполнения оборонных задач.

"И это наше военное командование, а не российская ИПСО будет определять, до каких пор будет осуществляться оборона Бахмута. И самая неприятная для врага информация: бои за Бахмут – не апокалипсис. Это еще одна героическая страница мощной украинской армии в войне против Российской Федерации", – подытожила. Маляр.

2 марта Маляр рассказывала, что российская пропаганда разгоняет тезис о якобы отсутствии стратегической необходимости для ВСУ в обороне Бахмута. Она предупреждала, что это – информационная спецоперация оккупантов.

10 марта замглавы Минобороны Украины рассказала о новой информационной атаке россиян, связанной с темой Бахмута, целью которой была попытка инициировать в украинском обществе дискуссию о том, "стоит ли защищать Бахмут", и дискредитация украинского военного руководства.