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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Бои за Бахмут – не апокалипсис". Маляр развенчала "психологические трюки" российской пропаганды

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ВСУ под Бахмутом будут держать оборону до тех пор, пока это будет необходимо, отметили в Минобороны
ВСУ под Бахмутом будут держать оборону до тех пор, пока это будет необходимо, отметили в Минобороны
Фото: EPA

Российские пропагандисты пытаются сместить акценты в теме об украинской обороне Бахмута Донецкой области и представить битву за город как "апокалиптическое событие". Об этом заявила в Telegram 29 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По словам Маляр, параллельно с военными действиями россияне аккумулируют все свои медийные усилия вокруг темы боев за Бахмут.

"Собственно, так и выглядит информационно-психологическое подкрепление военных действий", – отметила она.

Замглавы Минобороны Украины подчеркнула, что в настоящее время российская сторона в информационном пространстве отрабатывает три задачи: подорвать доверие украинского общества и военных к решениям командования по Бахмуту, демотивировать и психологически ослабить ВСУ, спровоцировать украинское военное руководство на ошибочные действия.

"Для этого они [россияне] пытаются сместить акценты в теме Бахмута и нивелировать то, что является нашим преимуществом – разумное и грамотное планирование операций. Смещенный акцент – рассматривать Бахмут как "апокалиптическое событие" и делать из этих боев разделение реальности на "до" и "после". Психологический трюк используется для внушения нужных идей и нарративов врага", – пояснила Маляр.

Она заметила, что в случае, если украинское общество воспринимает бои в Бахмуте как фактор, который окончательно повлияет на ход войны, оккупанты получают возможность продвигать в инфополе выгодные для них сценарии украинских действий.

"Чрезмерно накрученное приближением "конца" испуганное общество по замыслу врага должно начать давить на военно-политическое руководство для прекращения оборонных действий", – пояснила Маляр.

Заместитель главы Минобороны отмечает, что это и есть "в чистом виде ИПСО" (информационно-психологическая спецоперация) с целью влияния на принятие военных решений.

По словам Маляр, оккупанты сосредоточены на внушении украинцам тезисов о том, что якобы решение держать Бахмут – "политическое" и что якобы Бахмут "нет смысла держать, там почти все в окружении". Кроме того, они пытаются утверждать, что якобы героизм украинских бойцов "раздувает украинская пропаганда".

Она рассказала, что российская пропаганда постоянно упоминает в своей ИПСО на тему Бахмута президента Украины Владимира Зеленского и командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского.

"С целью подорвать доверие к ним и внести конфликт в военное руководство государства. Ведь в российских вбросах не пишут, что военные решения не принимаются единолично. Есть военное командование во главе с главнокомандующим и начальником Генштаба", – подчеркнула Маляр.

Она напомнила, что в Украине постоянно заседает ставка верховного главнокомандующего, где принимаются оперативные решения с участием всех воюющих силовых структур.

"Так что же на самом деле происходит и как надо воспринимать информацию о боях в Бахмуте? Это активная фаза войны. Как и по другим направлениям на востоке, где с января 2023 года продолжается полномасштабное наступление врага", – пишет Маляр.

Она акцентировала, что Украина так же упорно, как и любой другой свой населенный пункт, обороняет Бахмут.

"Применение наших сил и средств определяется не политической целесообразностью, а тем, какие ресурсы необходимы для отпора врагу и выполнения боевых задач по данному направлению", – подчеркнула Маляр.

В Минобороны Украины заявили, что оборона Бахмута сейчас обусловлена оперативно-тактической целесообразностью, а решения принимаются грамотные, взвешенные и направленные на выполнение актуальных оборонных задач. К таким задачам, перечислила Маляр, относятся удержание занимаемых рубежей и позиций, недопущение продвижения противника вглубь территории Украины, нанесение врагу значительных потерь, создание условий для перехода в контрнаступление.

Замглавы МО Украины отметила, что оборонять Бахмут ВСУ будут до тех пор, пока это будет необходимо с точки зрения выполнения оборонных задач.

"И это наше военное командование, а не российская ИПСО будет определять, до каких пор будет осуществляться оборона Бахмута. И самая неприятная для врага информация: бои за Бахмут – не апокалипсис. Это еще одна героическая страница мощной украинской армии в войне против Российской Федерации", – подытожила. Маляр.

2 марта Маляр рассказывала, что российская пропаганда разгоняет тезис о якобы отсутствии стратегической необходимости для ВСУ в обороне Бахмута. Она предупреждала, что это – информационная спецоперация оккупантов.

10 марта замглавы Минобороны Украины рассказала о новой информационной атаке россиян, связанной с темой Бахмута, целью которой была попытка инициировать в украинском обществе дискуссию о том, "стоит ли защищать Бахмут", и дискредитация украинского военного руководства.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже девять месяцев. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В тот же день в Минобороны Украины рассказали об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут. 20 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что возможности обороны Бахмута еще не исчерпаны.

26 марта Залужный сообщил, что ситуацию на этом направлении удается стабилизировать.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, оккупация, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины, оборона, российская пропаганда, контрпропаганда, армия РФ, Владимир Зеленский, ВСУ, страна-агрессор, Анна Маляр, российская агрессия, фейк, спецоперация, Бахмут, психология, Валерий Залужный, Александр Сырский, дезинформация, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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