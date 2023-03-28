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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Маляр разъяснила украинцам, как во время войны читать заголовки новостей и не пугаться

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Маляр объяснила разницу между новостями и постоянно циркулирующей в СМИ информацией на тему войны
Маляр объяснила разницу между новостями и постоянно циркулирующей в СМИ информацией на тему войны
Фото: Ганна Маляр / Facebook

Украинцам следует до самой победы стараться поддерживать в себе и в обществе психологическое равновесие и уметь отличать новости о войне от постоянно циркулирующих в СМИ военных тем. Об этом рассказала 27 марта в Telegram заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Как читать заголовки во время войны и не пугаться? На коммуникационной повестке войны есть два основных типа информации: [Первый –] новости. Они изменчивы и напрямую зависят от динамики событий на фронте. [Второй –] информация, актуальная на протяжении всей войны", – напомнила она.

Маляр привела примеры того, каким может быть содержание новостей: "отступают/наступают", "нанесли ракетный удар", "продолжаются бои", "держим оборону", "наносим урон", "стабилизировалась ситуация", "обострилась ситуация" и т.д.

"Но есть вещи, которые не изменятся до самой победы, составляющие специфику войны и которые не надо каждый раз воспринимать как новость и пугаться. Это просто констатация неизбежного факта", – обратила внимание замминистра.

К примеру, на информповестке постоянно находится тезис о том, что РФ хочет захватить всю Украину, указала Маляр.

"Независимо от хода боевых действий, их поражений и неоправданно больших потерь, они эту цель не меняют. Другое дело, что они не могут ее воплотить. Любые заголовки с предположением развития событий – это не новость, а лишь предположение. Все предположения имеют право на жизнь, но объективно существует только то, что сейчас происходит на фронте, и уже случившееся", – добавила замминистра обороны.

Она подчеркнула, что из всех прогнозов этой войны точен только один – "мы в ней победим".

Еще одним примером, по словам Маляр, является тема мобилизации в Украине, которая "тоже никакая не новость" и будет актуальна до самой победы.

"И воспринимать ее следует именно так", – советует заместитель главы МО Украины..

Постоянной является и тема вероятности ракетных атак по всей Украине.

"Как следует читать такие заголовки с прогнозами [ракетных атак]? Понимать, что никто на 100% не знает, как будет. Всегда соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги. Понимать, что наши Воздушные силы подавляющее большинство вражеских ракет сбивают. Знать, что Украина работает с нашими партнерами, чтобы максимально обезопасить небо", – объяснила Маляр.

Она заметила, что за этот год украинцы стали очень взрослым обществом и научились критически воспринимать любую информацию.

"Мы мужественно переносим самые трагические новости и нас уже сложно выбить из коллективного психологического равновесия сообщениями в СМИ. Но это состояние следует постоянно в себе поддерживать и не поддаваться панике, страхам и поискам "зрады", потому что нам еще войну выигрывать", – подытожила замминистра.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе, украинские военные ежесуточно отбивают десятки атак врага на востоке страны.

Теги: Россия, СМИ, Украина, Министерство обороны Украины, мобилизация, контрпропаганда, прогноз, страна-агрессор, Анна Маляр, российская агрессия, война России против Украины, психология, паника, российские оккупанты
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