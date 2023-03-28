Отдельных волн мобилизации в Украине нет, все происходит в плановом порядке – Маляр

Маляр объяснила, как следует воспринимать новости о мобилизации в Украине Фото: Ганна Маляр / Telegram

"Объективно мобилизация продолжается с 24 февраля во исполнение указа президента. Благодаря мобилизации мы уже сохранили государство весной 2022 года и теперь доведем дело до конца и освободим наши земли. Если вы видите заголовки о мобилизации – это обыденная реальность войны, а не новость", – написала Маляр.

Замминистра пояснила, что, несмотря на постоянно всплывающую в СМИ тему мобилизации, "для спокойного восприятия реалий" следует знать, что никаких волн мобилизации в Украине нет.

"Все идет в плановом порядке. Потребность в мобилизации зависит от развития ситуации на фронте – это очевидные вещи, это не новость", – добавила она.

Заместитель главы Минобороны Украины обратила внимание, что наряду с новостями существует (и публикуется) информация, актуальная на протяжении всей войны, которую не надо каждый раз "воспринимать как новость и пугаться".

"Тема мобилизации – никакая не новость и актуальна до самой победы. И воспринимать ее следует именно так", – подытожила Маляр..