Отдельных волн мобилизации в Украине нет, все происходит в плановом порядке – Маляр

"Объективно мобилизация продолжается с 24 февраля во исполнение указа президента. Благодаря мобилизации мы уже сохранили государство весной 2022 года и теперь доведем дело до конца и освободим наши земли. Если вы видите заголовки о мобилизации – это обыденная реальность войны, а не новость", – написала Маляр.
Замминистра пояснила, что, несмотря на постоянно всплывающую в СМИ тему мобилизации, "для спокойного восприятия реалий" следует знать, что никаких волн мобилизации в Украине нет.
"Все идет в плановом порядке. Потребность в мобилизации зависит от развития ситуации на фронте – это очевидные вещи, это не новость", – добавила она.
Заместитель главы Минобороны Украины обратила внимание, что наряду с новостями существует (и публикуется) информация, актуальная на протяжении всей войны, которую не надо каждый раз "воспринимать как новость и пугаться".
"Тема мобилизации – никакая не новость и актуальна до самой победы. И воспринимать ее следует именно так", – подытожила Маляр..
После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
В интервью LIGA.net, опубликованном 6 марта, министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что мобилизационный план еще не завершен.