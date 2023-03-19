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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Маляр: В Украине не мобилизуют женщин без их согласия, даже медиков

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Маляр отметила, что российская пропаганда распространяет фейки о мобилизации в Украине
Маляр отметила, что российская пропаганда распространяет фейки о мобилизации в Украине
Фото: Ганна Маляр / Facebook

В Украине не мобилизуют женщин без их согласия. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в Telegram 18 марта.

Маляр отметила, что российская пропаганда распространяет фейки о мобилизации в Украине.

"Снова на повестку дня пророссийских Telegram-каналов вернулись месседжи о мобилизации женщин. Казалось бы, столько раз эта тема не получала высокой заинтересованности, однако они настойчиво пытаются ее "раскрутить", несмотря на отсутствие успехов. У нас не мобилизуют женщин без их согласия, даже медиков. И не направляют без их согласия на передний край", – заявила она.

Замминистра добавила, что, если военнообязанная женщина получает повестку, это для уточнения данных, потому что они по закону должны это делать каждые пять лет.

Контекст:

В конце 2021 года Министерство обороны Украины издало приказ, которым существенно расширило перечень специальностей и профессий, после получения которых женщины обязаны стать на воинский учет.

В первоначальном списке было более 100 специальностей, в том числе менеджеры, авиадиспетчеры, стенографистки, журналистки, литературоведы, библиотекари. После этого Министерство обороны неоднократно уточняло этот список.

Предполагалось, что брать на воинский учет женщин начнут с 1 октября 2022 года. В июне в Генштабе сообщили, что женщин будут брать на учет только по их согласию, а заместитель министра обороны Украины Анна Маляр добавила, что мобилизация в Украине идет по плану и "вопрос о мобилизации женщин не стоит".

7 сентября Маляр сообщила, что Министерство обороны Украины отсрочило взятие женщин на воинский учет до 1 октября 2023 года.

7 октября Верховная Рада приняла в целом документ о добровольном воинском учете для женщин. Согласно закону, женщины, имеющие специальность или профессию, приближенную к военно-учетной, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, становятся на учет только по собственному желанию. В то же время осталась норма об обязательной постановке на учет для медицинских работников.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: мобилизация, Минобороны, ВСУ, Анна Маляр, война России против Украины, фейк, женщины
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