Маляр: В Украине не мобилизуют женщин без их согласия, даже медиков

Маляр отметила, что российская пропаганда распространяет фейки о мобилизации в Украине.

"Снова на повестку дня пророссийских Telegram-каналов вернулись месседжи о мобилизации женщин. Казалось бы, столько раз эта тема не получала высокой заинтересованности, однако они настойчиво пытаются ее "раскрутить", несмотря на отсутствие успехов. У нас не мобилизуют женщин без их согласия, даже медиков. И не направляют без их согласия на передний край", – заявила она.

Замминистра добавила, что, если военнообязанная женщина получает повестку, это для уточнения данных, потому что они по закону должны это делать каждые пять лет.