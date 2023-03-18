Маляр: Повестки в Украине через "Дію" не выдают и этот вопрос не прорабатывается

Маляр отметила, что Россия распространяет дезинформацию о мобилизации в Украине Фото: Ганна Маляр / Facebook

Она отметила, что Россия распространяет дезинформацию о мобилизации в Украине.

"Постоянно распространяется информация, что якобы через "Дію" будут раздавать повестки. Повестки через "Дію" не выдают", – заявила она.

Маляр подчеркнула, что этот вопрос не прорабатывается.