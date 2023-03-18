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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Маляр: Повестки в Украине через "Дію" не выдают и этот вопрос не прорабатывается

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Маляр отметила, что Россия распространяет дезинформацию о мобилизации в Украине
Маляр отметила, что Россия распространяет дезинформацию о мобилизации в Украине
Фото: Ганна Маляр / Facebook

В Украине не выдают повестки через приложение "Дія". Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в Telegram 18 марта.

Она отметила, что Россия распространяет дезинформацию о мобилизации в Украине.

"Постоянно распространяется информация, что якобы через "Дію" будут раздавать повестки. Повестки через "Дію" не выдают", – заявила она.

Маляр подчеркнула, что этот вопрос не прорабатывается.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

В интервью LIGA.net, опубликованном 6 марта, министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что мобилизационный план еще не завершен.

В Минцифры в январе 2023 года заявляли, что украинское правительство приняло постановление, согласно которому в приложении "Дія" должен появиться электронный военный билет, однако это не означает, что украинцам через этот сервис будут приходить повестки.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: мобилизация, Минобороны, Анна Маляр, война России против Украины, приложение Дія, дезинформация
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