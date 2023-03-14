Военком Харьковской области анонсировал повестки в "Дії". В Минцифры отреагировали

Данные о военнообязанных, которые находятся в реестре "Оберіг", не имеют никакого отношения к "Дії", сообщили в Минцифры Фото: depositphotos.com

Он рассказал, что данные всех военнообязанных собираются в реестр "Оберіг".

"База набирается. В обозримом будущем все наши военнообязанные будут в этом реестре "Оберіг", его подвяжут к "Дії". Люди смогут даже получать повестки через "Дію", и вызовы в ТЦК будут осуществляться уже в электронном виде. К этому все идет", – добавил он.

В то же время в Министерстве цифровой трансформации 14 марта заявили, что эта информация не соответствует действительности.

"Есть установленный порядок выдачи повесток военнообязанным, он актуализирован и в тех нормативах, которые есть. Как видим, там вопрос "Дії" вообще не стоит", – сказал руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник, сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны Украины.

В комментарии изданию NV Баник отметил, что данные о военнообязанных находятся в реестре "Оберіг", который принадлежит Министерству обороны. К "Дії" этот реестр не имеет никакого отношения, потому что "Дія" – это не реестр", сказал чиновник.