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Военком Харьковской области анонсировал повестки в "Дії". В Минцифры отреагировали

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Данные о военнообязанных, которые находятся в реестре "Оберіг", не имеют никакого отношения к "Дії", сообщили в Минцифры
Данные о военнообязанных, которые находятся в реестре "Оберіг", не имеют никакого отношения к "Дії", сообщили в Минцифры
Фото: depositphotos.com

Военный комиссар Харьковского областного территориального центра комплектования (ТЦК) Владимир Арап заявил, что в будущем мужчины будут получать повестки через "Дію". Об этом он сказал ресурсу "Объектив" 9 марта.

Он рассказал, что данные всех военнообязанных собираются в реестр "Оберіг".

"База набирается. В обозримом будущем все наши военнообязанные будут в этом реестре "Оберіг", его подвяжут к "Дії". Люди смогут даже получать повестки через "Дію", и вызовы в ТЦК будут осуществляться уже в электронном виде. К этому все идет", – добавил он.

В то же время в Министерстве цифровой трансформации 14 марта заявили, что эта информация не соответствует действительности.

"Есть установленный порядок выдачи повесток военнообязанным, он актуализирован и в тех нормативах, которые есть. Как видим, там вопрос "Дії" вообще не стоит", – сказал руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник, сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны Украины.

https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/221087277107012

В комментарии изданию NV Баник отметил, что данные о военнообязанных находятся в реестре "Оберіг", который принадлежит Министерству обороны. К "Дії" этот реестр не имеет никакого отношения, потому что "Дія" – это не реестр", сказал чиновник. 

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

В интервью LIGA.net, опубликованном 6 марта, министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что мобилизационный план еще не завершен.

Теги: Украина, Харьков, военные, мобилизация, военный комиссар, Центр противодействия дезинформации, Минцифры, Мстислав Баник
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