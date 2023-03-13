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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинский омбудсмен объяснил, законен ли процесс выдачи повесток на улице

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Лубинец объяснил, где могут раздавать повестки в армию
Лубинец объяснил, где могут раздавать повестки в армию
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал законность выдачи повесток на улице и в общественных местах. Как это должно происходить, он объяснил в Telegram 13 марта.

"Выдача повесток во время военного положения должна производиться в соответствии с законодательством Украины, производиться с соблюдением прав и свобод граждан, обеспечивая их защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь и неприкосновенность", – написал Лубинец.

Он подчеркнул, что выдача повесток не регламентируется законодательством, поэтому их могут выдавать в любых местах – на работе, блокпосту или на улице. Однако это могут делать лишь представители определенных органов. Это органы местного самоуправления, руководители предприятия, учреждения, организации, в том числе учебного заведения, управляющие многоквартирных домов, а также должностные лица районного или городского центра комплектования и социальной поддержки.

Лубинец отметил, что гражданин имеет право узнать, кто выдает повестку, и проверить удостоверение должностного лица.

"Перед тем, как принять повестку, следует внимательно пересмотреть как удостоверение, так и саму повестку, проверить правильность заполнения документов. Не стоит волноваться или стесняться это делать", – написал он.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

В интервью LIGA.net, опубликованном 6 марта, министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что мобилизационный план еще не завершен.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: мобилизация, омбудсмен, война России против Украины, Дмитрий Лубинец
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