Украинский омбудсмен объяснил, законен ли процесс выдачи повесток на улице

"Выдача повесток во время военного положения должна производиться в соответствии с законодательством Украины, производиться с соблюдением прав и свобод граждан, обеспечивая их защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь и неприкосновенность", – написал Лубинец.

Он подчеркнул, что выдача повесток не регламентируется законодательством, поэтому их могут выдавать в любых местах – на работе, блокпосту или на улице. Однако это могут делать лишь представители определенных органов. Это органы местного самоуправления, руководители предприятия, учреждения, организации, в том числе учебного заведения, управляющие многоквартирных домов, а также должностные лица районного или городского центра комплектования и социальной поддержки.

Лубинец отметил, что гражданин имеет право узнать, кто выдает повестку, и проверить удостоверение должностного лица.

"Перед тем, как принять повестку, следует внимательно пересмотреть как удостоверение, так и саму повестку, проверить правильность заполнения документов. Не стоит волноваться или стесняться это делать", – написал он.