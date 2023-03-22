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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Рада уточнила, сколько служить мобилизованным

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Рада приняла законопроект №8169
Рада приняла законопроект №8169
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада на заседании 21 марта приняла во втором чтении и в целом проект закона №8169 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинской обязанности и прохождения военной службы".

Об этом свидетельствуют данные в карточке законопроекта. 

Сейчас соответствующий закон готовится на подпись спикеру парламента Руслану Стефанчуку и президенту Украины Владимиру Зеленскому. 

Этим законопроектом Рада, в частности, внесла изменения в закон о воинской обязанности и военной службе и уточнила сроки службы для мобилизованных. 

Согласно принятым изменениям, ч. 7 ст. 23 этого закона будет отредактирована таким образом: "Для граждан Украины, призванных на военную службу, устанавливаются следующие сроки военной службы в календарном исчислении: [...] для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, – до сроков, определенных решением президента Украины, в том числе в связи с окончанием особого периода или объявлением демобилизации". 

В действующей редакции там формулировка "до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации". 

Как пояснил сайт Верховной Рады, таким образом будут "приведены в соответствие некоторые положения закона "О воинской обязанности и военной службе" и разделены во времени (на мирное время и особый период – вне и в пределах периодов проведения мобилизации, действия военного положения) по результатам проведенного в государстве правого режима военного положения".

Кроме того, как сообщает сайт парламент, этот законопроект урегулирует "некоторые нормы по установлению, изменению или прекращению правовых отношений между государством и гражданами Украины в вопросах выполнения последними воинской обязанности, в частности, связанных с подготовкой граждан к военной службе, их припиской к призывным участкам, призывом на военную службу и прохождением ими срочной военной службы". 

Также инициатива предусматривает: 

  • введение испытаний при принятии на воинскую службу по контракту;
  • установление сроков прохождения военной службы по контракту от одного до 10 лет путем исключения соответствующего положения по шестимесячному сроку;
  • приведение положения статьи об увольнении военнослужащих с военной службы в соответствие с ранее принятыми законами.
Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

В интервью LIGA.net, опубликованном 6 марта, министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что мобилизационный план еще не завершен.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, мобилизация, призыв, военное положение, демобилизация, законопроект, война России против Украины, военнослужащий
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