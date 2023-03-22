Рада уточнила, сколько служить мобилизованным

Об этом свидетельствуют данные в карточке законопроекта.

Сейчас соответствующий закон готовится на подпись спикеру парламента Руслану Стефанчуку и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Этим законопроектом Рада, в частности, внесла изменения в закон о воинской обязанности и военной службе и уточнила сроки службы для мобилизованных.

Согласно принятым изменениям, ч. 7 ст. 23 этого закона будет отредактирована таким образом: "Для граждан Украины, призванных на военную службу, устанавливаются следующие сроки военной службы в календарном исчислении: [...] для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, – до сроков, определенных решением президента Украины, в том числе в связи с окончанием особого периода или объявлением демобилизации".

В действующей редакции там формулировка "до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации".

Как пояснил сайт Верховной Рады, таким образом будут "приведены в соответствие некоторые положения закона "О воинской обязанности и военной службе" и разделены во времени (на мирное время и особый период – вне и в пределах периодов проведения мобилизации, действия военного положения) по результатам проведенного в государстве правого режима военного положения".

Кроме того, как сообщает сайт парламент, этот законопроект урегулирует "некоторые нормы по установлению, изменению или прекращению правовых отношений между государством и гражданами Украины в вопросах выполнения последними воинской обязанности, в частности, связанных с подготовкой граждан к военной службе, их припиской к призывным участкам, призывом на военную службу и прохождением ими срочной военной службы".

Также инициатива предусматривает: