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Экс-замминистра обороны Украины Шаповалов: Вреда от моих действий не было, а наоборот – армия по этим договорам была обеспечена

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Вячеслав Шаповалов: После случившегося со мной и другими желающих пойти на государственную службу и буквально спасать страну будет меньше и меньше
Вячеслав Шаповалов: После случившегося со мной и другими желающих пойти на государственную службу и буквально спасать страну будет меньше и меньше
Фото: личный архив Вячеслава Шаповалова

Команда Министерства обороны в сложной ситуации обеспечила ВСУ десятками тысяч единиц снаряжения, часть закупленной амуниции оказалась некачественной, но она так и не попала в армию, рассказал в интервью изданию Telegraf экс-замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, которого Государственное бюро расследований подозревает в препятствовании ВСУ из-за этих контрактов.

"Не секрет, что численность Вооруженных сил после начала вторжения возросла в разы – была проведена мобилизация, и мы все видели тысячи добровольцев, выстроившихся в очереди в военкоматы. Их всех нужно было срочно одеть, накормить, обучить и вооружить", – напомнил Шаповалов, отвечавший за обеспечение войск.

Он объяснил, что не давал указаний департаменту закупок, что именно и у кого именно нужно покупать, но поставщики имели сертификаты качества или соответствия стандартам НАТО.

"У департамента закупок не могло возникнуть никаких оснований заранее считать, что, имея сертификаты, они поставят некачественную продукцию", – отметил экс-заместитель министра Алексея Резникова.

Он заявил, что по контрактам, изучаемым следствием, армия была обеспечена десятками тысяч единиц снаряжения на 4 млрд грн. Амуниция на 1,1 млрд грн, признанная некачественной или несоответствующей украинским требованиям, ВСУ не использовалась, а Минобороны обратилось к поставщикам и производителям с требованиями заменить товар или вернуть деньги.

"Вреда от моих действий не было, не было умысла, никто не пострадал, а наоборот – армия по этим договорам была обеспечена на 4 млрд грн, а речь идет о десятках тысяч единиц продукции. Так какой же у меня мог быть умысел препятствовать ВСУ, если оказалось, что они были обеспечены необходимым? Неужели вы думаете, что я планировал навредить ВСУ на 20%? А почему не на 30% или 40%? И почему не на все 100%, вот что интересно", – сказал Шаповалов.

По его словам, это дело, а также дела бывшего главы НАК "Нафтогаз України" Андрея Коболева и бывшего министра инфраструктуры Украины Андрея Пивоварского – часть негативной тенденции преследования антикризисных менеджеров и реформаторов.

"Это, к сожалению, очень плохой сигнал, потому что после случившегося со мной и другими желающих пойти на государственную службу и буквально спасать страну будет меньше и меньше", – констатировал Шаповалов.

Контекст:

В январе 2023 года на фоне скандала вокруг закупок продуктов для украинских военнослужащих из Минобороны были уволены директор департамента закупок Богдан Хмельницкий и замминистра Вячеслав Шаповалов.

1 февраля "Украинская правда" писала, что Шаповалов получил подозрение за незаконные действия, в результате которых отдельные подразделения ВСУ не были укомплектованы средствами индивидуальной защиты на сумму более 1 млрд грн.

Адвокат Сергей Митюрин объяснял, что в постановлении суда фигурируют каски, бронежилеты и обувь, которые были закуплены за границей в тот период, когда их трудно было найти в другом месте. Митюрин добавил, что в первые дни после 24 февраля количество военных Вооруженных сил резко выросло в 3,5 раза. Кабмин упростил тогда систему закупок для сил обороны. Минобороны по новым правилам оформило девять закупок у девяти компаний из стран НАТО, которые имели сертификаты качества стандарта НАТО. Часть продукции стоимостью 1 млрд грн оказалась некачественной, эти убытки производители сейчас возмещают деньгами и качественной продукцией.

Юрист подчеркнул, что в постановлении суда нет ничего о том, какую выгоду Шаповалов извлек из этой ситуации. Митюрин указывает, что ни один из контрактов, о которых идет речь, Шаповалов не подписывал. Государственный департамент закупок в составе Минобороны, как он пояснил, является самостоятельным органом.

Теги: мобилизация, госзакупки, тендер, расследование, Минобороны, ВСУ, Государственное бюро расследований, военнослужащий, Вячеслав Шаповалов
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