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В деле Шаповалова суд и сторона обвинения пока играют на одной стороне – адвокат

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Сергей Митюрин: Мы сделаем все, чтобы баланс был восстановлен
Сергей Митюрин: Мы сделаем все, чтобы баланс был восстановлен
Фото: telegraf.com.ua

Киевский апелляционный суд 16 марта отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на постановление о содержании под стражей бывшего заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова. Об этом пишет 17 марта издание Telegraf. Шаповалов участвовал в заседании онлайн. Его адвокат, старший партнер адвокатского объединения Lawyers Alliance Сергей Митюрин заявил журналистам, что сторона обвинения не установила и не доказала мотив его подзащитного "препятствовать ВСУ", как и не доказала его вину.

Он добавил, что сумма залога для Шаповалова – 402 млн грн – неадекватна, так как сами следователи предоставили суду справку о том, что его доходы за четыре года составили 1,5 млн грн.

"Обвинение считает, что 1,2 млрд грн недоказанного гипотетического ущерба – это очень много, а 500 млн грн (именно такой залог оно требовало сначала) – мелочь для человека, который не имеет сопоставимых доходов", – сказал адвокат судьям.

Митюрин заявил, что сторона обвинения в суде просто перечислила все риски, которые прописаны в законодательстве и теоретически могут возникнуть, если Шаповалова поместить под домашний арест, но не доказала, что эти риски касаются именно бывшего замминистра. Юрист отметил, что его подзащитный никогда раньше не был судим, а риск его возможного влияния на свидетелей исключен, так как единственный свидетель – глава Департамента государственных закупок Богдан Хмельницкий, на показаниях которого базируется обвинение, – находится в следственном изоляторе и ему инкриминируют корыстный умысел.

Апелляционный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

"Это решение – свидетельство того, что суд и сторона обвинения пока играют на одной стороне, так выглядит состязательность процесса в Украине. Но мы сделаем все, чтобы баланс был восстановлен. Это сражение сегодня мы проиграли, но победа в войне будет за нами", – сказал Митюрин журналистам.

Контекст:

В январе 2023 года на фоне скандала вокруг закупок продуктов для украинских военнослужащих из Минобороны были уволены директор департамента закупок Богдан Хмельницкий и замминистра Вячеслав Шаповалов.

1 февраля "Украинская правда" писала, что Шаповалов получил подозрение за незаконные действия, в результате которых отдельные подразделения ВСУ не были укомплектованы средствами индивидуальной защиты на сумму более 1 млрд грн.

Адвокат объяснял, что в постановлении суда фигурируют каски, бронежилеты и обувь, которые были закуплены за границей в тот период, когда их трудно было найти в другом месте. Митюрин добавил, что в первые дни после 24 февраля количество военных Вооруженных сил резко выросло в 3,5 раза. Кабмин упростил тогда систему закупок для сил обороны. Минобороны по новым правилам оформило девять закупок у девяти компаний из стран НАТО, которые имели сертификаты качества стандарта НАТО. Часть продукции стоимостью 1 млрд грн оказалась некачественной, эти убытки производители сейчас возмещают деньгами и качественной продукцией.

Юрист подчеркнул, что в постановлении суда нет ничего о том, какую выгоду Шаповалов извлек из этой ситуации. Митюрин указывает, что ни один из контрактов, о которых идет речь, Шаповалов не подписывал. Государственный департамент закупок в составе Минобороны, как он пояснил, является самостоятельным органом.

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