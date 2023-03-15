Адвокат экс-замминистра обороны Шаповалова о подозрении от ГБР: Самое трудное в этом деле – его абсурдность

"Если мы посмотрим на текст инкриминируемых ему действий, то увидим, что на данный момент к нему нет вопросов ни относительно яиц, ни каких-либо манипуляций с другими пищевыми продуктами для обеспечения Вооруженных сил Украины. Здесь даже речь не идет о завышении цен", – объяснил он.

По словам адвоката, в постановлении суда фигурируют каски, бронежилеты и обувь, которые были закуплены за границей в тот период, когда их трудно было найти в другом месте. Митюрин добавил, что в первые дни после 24 февраля количество Вооруженных сил резко выросло в 3,5 раза.

Кабмин упростил тогда систему закупок для сил обороны. Минобороны по новым правилам оформило девять закупок у девяти компаний из стран НАТО, которые имели сертификаты качества стандарта НАТО. Часть продукции стоимостью 1 млрд гривен оказалась некачественной, эти убытки производители сейчас возмещают деньгами и качественной продукцией.

Адвокат подчеркнул, что в постановлении суда нет ничего о том, какую выгоду Шаповалов извлек из этой ситуации. Митюрин указывает, что ни один из контрактов, о которых идет речь, Шаповалов не подписывал. Государственный департамент закупок в составе Минобороны, как он пояснил, является самостоятельным органом.

"У тогдашнего начальника этого департамента Богдана Хмельницкого была доверенность от Министерства обороны на заключение любых договоров. И если мы посмотрим на все договоры, указанные в постановлении суда и подозрении Шаповалову, то все они, включая спецификации, акты приема-передачи и так далее, подписаны Хмельницким, а не Шаповаловым, – сказал юрист. – Возникает вопрос: где здесь Шаповалов? Самое трудное в этом деле – его абсурдность".