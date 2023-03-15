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Адвокат экс-замминистра обороны Шаповалова о подозрении от ГБР: Самое трудное в этом деле – его абсурдность

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Вячеслав Шаповалов подал в отставку в январе 2023 года
Вячеслав Шаповалов подал в отставку в январе 2023 года
Фото: mil.gov.ua

Бывшему заместителю министра обороны Украины Вячеславу Шаповалову не предъявляли обвинений в закупке продуктов для Вооруженных сил по завышенным ценам, рассказал в интервью "РБК-Украина" старший партнер адвокатского объединения Lawyers Alliance адвокат Сергей Митюрин. Он отметил, что в постановлении Печерского суда Киева появилась статья 114-1 УК Украины о "препятствовании деятельности ВСУ". Защитник заявил, что обвинение безосновательно и абсурдно.

"Если мы посмотрим на текст инкриминируемых ему действий, то увидим, что на данный момент к нему нет вопросов ни относительно яиц, ни каких-либо манипуляций с другими пищевыми продуктами для обеспечения Вооруженных сил Украины. Здесь даже речь не идет о завышении цен", – объяснил он.

По словам адвоката, в постановлении суда фигурируют каски, бронежилеты и обувь, которые были закуплены за границей в тот период, когда их трудно было найти в другом месте. Митюрин добавил, что в первые дни после 24 февраля количество Вооруженных сил резко выросло в 3,5 раза.

Кабмин упростил тогда систему закупок для сил обороны. Минобороны по новым правилам оформило девять закупок у девяти компаний из стран НАТО, которые имели сертификаты качества стандарта НАТО. Часть продукции стоимостью 1 млрд гривен оказалась некачественной, эти убытки производители сейчас возмещают деньгами и качественной продукцией.

Адвокат подчеркнул, что в постановлении суда нет ничего о том, какую выгоду Шаповалов извлек из этой ситуации. Митюрин указывает, что ни один из контрактов, о которых идет речь, Шаповалов не подписывал. Государственный департамент закупок в составе Минобороны, как он пояснил, является самостоятельным органом.

"У тогдашнего начальника этого департамента Богдана Хмельницкого была доверенность от Министерства обороны на заключение любых договоров. И если мы посмотрим на все договоры, указанные в постановлении суда и подозрении Шаповалову, то все они, включая спецификации, акты приема-передачи и так далее, подписаны Хмельницким, а не Шаповаловым, – сказал юрист. – Возникает вопрос: где здесь Шаповалов? Самое трудное в этом деле – его абсурдность".

Контекст:

В январе 2023 года на фоне скандала вокруг закупок продуктов для украинских военнослужащих из Минобороны были уволены директор департамента закупок Богдан Хмельницкий и замминистра Вячеслав Шаповалов.

1 февраля "Украинская правда" писала, что Шаповалов получил подозрение за незаконные действия, в результате которых отдельные подразделения ВСУ не были укомплектованы средствами индивидуальной защиты на сумму более 1 млрд грн.

Теги: госзакупки, бронежилеты, юрист, Печерский суд, ВСУ, скандал, подозрение, адвокат, суд, Вячеслав Шаповалов
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