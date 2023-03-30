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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: В ближайшие месяцы мы можем быть активнее на передовой

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Зеленский: Сегодня есть за что поблагодарить наших бойцов, которые сражаются на Бахмутском направлении
Зеленский: Сегодня есть за что поблагодарить наших бойцов, которые сражаются на Бахмутском направлении
Фото: EPA

Украина может в ближайшие месяцы перейти к более активным действиям на передовой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 29 марта в вечернем видеообращении, опубликованном его пресс-службой.

Президент отметил, что сегодня говорил с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

"Поблагодарил ее за принципиальность, за решительность, за настоящую европейскую силу, которая ощущается в ее словах и действиях в защиту свободы. Мы обсудили как двусторонние отношения, так и всеобщую ситуацию в нашей защите от российской агрессии. Я проинформировал о ситуации на поле боя, о наших нуждах. Уже в ближайшие месяцы мы можем быть активнее на передовой. И сделаем все, чтобы поддержка наших шагов в отношении мира была максимально действенной", – сказал он.

В своем обращении президент также упомянул о ситуации в Бахмуте Донецкой области.

"Сегодня есть за что поблагодарить наших бойцов, которые сражаются на бахмутском направлении. Бьются стойко, результативно. Я благодарю каждого и каждую, кто делает все, чтобы потери врага там возрастали! А особенная благодарность воинам нашей 57-й отдельной мотопехотной бригады имени Костя Гордиенко, 77-й отдельной аэромобильной бригады и 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр". Молодцы, ребята!" – заявил глава государства.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Сейчас наиболее интенсивные бои идут на востоке Украины.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января говорил, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял 13 января, что Украина готовится к возможному новому наступлению российских оккупантов этой весной – в апреле или в мае

Президент Украины Владимир Зеленский 25 марта заявил, что Украине нужна дополнительная военная поддержка – в частности, ВСУ необходимы боеприпасы и истребители. Глава государства добавил, что без достаточного уровня вооружения Украина не будет отправлять своих военнослужащих в контрнаступление.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Владимир Зеленский, война России против Украины, Бахмут, контрнаступление, Джорджа Мелони
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