Зеленский: В ближайшие месяцы мы можем быть активнее на передовой

Зеленский: Сегодня есть за что поблагодарить наших бойцов, которые сражаются на Бахмутском направлении Фото: EPA

Президент отметил, что сегодня говорил с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

"Поблагодарил ее за принципиальность, за решительность, за настоящую европейскую силу, которая ощущается в ее словах и действиях в защиту свободы. Мы обсудили как двусторонние отношения, так и всеобщую ситуацию в нашей защите от российской агрессии. Я проинформировал о ситуации на поле боя, о наших нуждах. Уже в ближайшие месяцы мы можем быть активнее на передовой. И сделаем все, чтобы поддержка наших шагов в отношении мира была максимально действенной", – сказал он.

В своем обращении президент также упомянул о ситуации в Бахмуте Донецкой области.

"Сегодня есть за что поблагодарить наших бойцов, которые сражаются на бахмутском направлении. Бьются стойко, результативно. Я благодарю каждого и каждую, кто делает все, чтобы потери врага там возрастали! А особенная благодарность воинам нашей 57-й отдельной мотопехотной бригады имени Костя Гордиенко, 77-й отдельной аэромобильной бригады и 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр". Молодцы, ребята!" – заявил глава государства.