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Ужас для Китая, ядерное оружие во дворце Лукашенко, Трамп сдаст Украину. Интервью Бацман с Климкиным. Трансляция

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Климкин: Путина нужно победить, это угроза для всех
Климкин: Путина нужно победить, это угроза для всех 
Фото: depositphotos.com

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышло интервью с бывшим министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

В интервью Климкин говорил о:

  • решении президента России Владимира Путина разместить на территории Беларуси ядерное оружие;
  • считающем себя президентом Беларуси Александре Лукашенко и о том, чьим "слугой" он является;
  • дипломатической позиции Китая и о том, что он хочет заменить Путина;
  • российской элите и ее отношении к войне России против Украины;
  • том, что Запад хочет перезагрузки России, но боится;
  • США и о том, что будет, если на следующих президентских выборах победит Дональд Трамп;
  • контрнаступлении Украины и о том, почему этот год решающий и критический;
  • том, что ждет Россию и путинский режим.

"Путина нужно победить, это угроза для всех", – сказал во время интервью Климкин. 

Климкин родился в 1967 году в Курске (Россия). Учился в Киевской физико-математической школе №145. Высшее образование получил в Московском физико-техническом институте (специальность – "физика и прикладная математика").

В 1991–1993 годах был научным сотрудником Института электросварки имени Евгения Патона НАН Украины. В 1993 году перешел на дипломатическую службу. В МИД занимался проблемами разоружения и контроля разоружения, ядерной и энергетической безопасности, преодоления последствий Чернобыльской катастрофы и проблематикой изменений климата, работал в посольствах в Германии и Великобритании.

В 2010–2012 годах Климкин был заместителем министра иностранных дел Украины, в 2012–2014 годах – послом Украины в Германии, в 2014–2019 годах – главой МИД.

В 2020 году Климкин, бывший генпрокурор Руслан Рябошапка и бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк создали Центр национальной устойчивости и развития, который занимается аналитическими исследованиями.

видео

Видео: Алеся Бацман / YouTube
Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Китай, Александр Лукашенко, Павел Климкин, Алеся Бацман, Дональд Трамп, война России против Украины, контрнаступление
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