Ужас для Китая, ядерное оружие во дворце Лукашенко, Трамп сдаст Украину. Интервью Бацман с Климкиным. Трансляция

Климкин: Путина нужно победить, это угроза для всех Фото: depositphotos.com

В интервью Климкин говорил о:

решении президента России Владимира Путина разместить на территории Беларуси ядерное оружие;

считающем себя президентом Беларуси Александре Лукашенко и о том, чьим "слугой" он является;

дипломатической позиции Китая и о том, что он хочет заменить Путина;

российской элите и ее отношении к войне России против Украины;

том, что Запад хочет перезагрузки России, но боится;

США и о том, что будет, если на следующих президентских выборах победит Дональд Трамп;

контрнаступлении Украины и о том, почему этот год решающий и критический;

том, что ждет Россию и путинский режим.

"Путина нужно победить, это угроза для всех", – сказал во время интервью Климкин.

Климкин родился в 1967 году в Курске (Россия). Учился в Киевской физико-математической школе №145. Высшее образование получил в Московском физико-техническом институте (специальность – "физика и прикладная математика").

В 1991–1993 годах был научным сотрудником Института электросварки имени Евгения Патона НАН Украины. В 1993 году перешел на дипломатическую службу. В МИД занимался проблемами разоружения и контроля разоружения, ядерной и энергетической безопасности, преодоления последствий Чернобыльской катастрофы и проблематикой изменений климата, работал в посольствах в Германии и Великобритании.

В 2010–2012 годах Климкин был заместителем министра иностранных дел Украины, в 2012–2014 годах – послом Украины в Германии, в 2014–2019 годах – главой МИД.

В 2020 году Климкин, бывший генпрокурор Руслан Рябошапка и бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк создали Центр национальной устойчивости и развития, который занимается аналитическими исследованиями.