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Климкин: Война точно не помешает Украине вступить в ЕС. Но мы должны закончить ее до момента формального вступления

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Через четыре дня после начала полномасштабного вторжения РФ Украина подала заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре
Через четыре дня после начала полномасштабного вторжения РФ Украина подала заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре
Фото: depositphotos.com

Война против России не станет для Украины препятствием на пути к членству в Евросоюзе. Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Война нам точно не помешает. Но мы должны закончить войну до момента формального вступления. Это значит, что мы можем начинать переговоры, никаких ограничений по этому поводу нет, но сейчас в ЕС есть такой консенсус, что мы должны вступать уже после завершения войны. Это достаточно логично, потому что процесс вступления длительный и к этому времени война должна закончиться", – сказал Климкин.

Он отметил, что похожая ситуация была, когда к ЕС присоединялся Кипр. Это государство стало членом Евросоюза, несмотря на территориальный конфликт с Турцией.

"Да, есть прецеденты, если будут активные боевые действия, то начинать ратификацию соглашения о вступлении, конечно, будет сложно, но я не вижу проблемы в этом, потому что пока мы дойдем до ратификации соглашения о вступлении, то активные боевые действия завершатся. Мы ведь не можем сделать это за какой-то очень сжатый период", – резюмировал Климкин.

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции с февраля 2019 года.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.

Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте 2023 года, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, говорится в совместном заявлении по итогам саммита Украина – ЕС, который прошел в Киеве 3 февраля.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что Украина может подготовиться к вступлению в Евросоюз за два года

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам о членстве страны в ЕС и ожидает соответствующего решения от Евросоюза.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Еврокомиссия, Павел Климкин, евроинтеграция, Европейский союз, Европа, война России против Украины, Евросоюз, членство, ЕС
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