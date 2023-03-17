Климкин: Война точно не помешает Украине вступить в ЕС. Но мы должны закончить ее до момента формального вступления

Через четыре дня после начала полномасштабного вторжения РФ Украина подала заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре Фото: depositphotos.com

"Война нам точно не помешает. Но мы должны закончить войну до момента формального вступления. Это значит, что мы можем начинать переговоры, никаких ограничений по этому поводу нет, но сейчас в ЕС есть такой консенсус, что мы должны вступать уже после завершения войны. Это достаточно логично, потому что процесс вступления длительный и к этому времени война должна закончиться", – сказал Климкин.

Он отметил, что похожая ситуация была, когда к ЕС присоединялся Кипр. Это государство стало членом Евросоюза, несмотря на территориальный конфликт с Турцией.

"Да, есть прецеденты, если будут активные боевые действия, то начинать ратификацию соглашения о вступлении, конечно, будет сложно, но я не вижу проблемы в этом, потому что пока мы дойдем до ратификации соглашения о вступлении, то активные боевые действия завершатся. Мы ведь не можем сделать это за какой-то очень сжатый период", – резюмировал Климкин.