"Планируется по нескольким направлениям". Резников рассказал, когда начнется контрнаступление ВСУ

Отвечая на вопрос, когда на фронте появятся переданные союзниками Украине танки Leopard, министр заявил, что они будут задействованы в контрнаступлении ВСУ.
"Оно уже планируется по нескольким направлениям. Это зависит от того, каким будет самый подходящий момент, как решат [в Генштабе]. Также все зависит от погодных условий. Весной наша земля очень влажная – можно использовать только гусеничные машины. Думаю, мы сможем увидеть их [Leopard] в апреле – мае", – подчеркнул Резников.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января говорил, что Украина весной планирует серьезное наступление. Резников заявлял, что Украина также готовится к возможному новому наступлению российских оккупантов этой весной.
Весной у Украины будет очень мощное контрнаступление, которое "шокирует мир", заявил 23 марта советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, президент Американского университета в Киеве Дениэл Райс.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский 25 марта заявил, что Украине нужна дополнительная военная поддержка – в частности, ВСУ необходимы боеприпасы и истребители. Глава государства добавил, что без достаточного уровня вооружения Украина не будет отправлять своих военнослужащих в контрнаступление.