"Планируется по нескольким направлениям". Резников рассказал, когда начнется контрнаступление ВСУ

Отвечая на вопрос, когда на фронте появятся переданные союзниками Украине танки Leopard, министр заявил, что они будут задействованы в контрнаступлении ВСУ.

"Оно уже планируется по нескольким направлениям. Это зависит от того, каким будет самый подходящий момент, как решат [в Генштабе]. Также все зависит от погодных условий. Весной наша земля очень влажная – можно использовать только гусеничные машины. Думаю, мы сможем увидеть их [Leopard] в апреле – мае", – подчеркнул Резников.