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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Планируется по нескольким направлениям". Резников рассказал, когда начнется контрнаступление ВСУ

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Резников: Все зависит от погодных условий
Резников: Все зависит от погодных условий
Фото: ЕРА

Контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае. Об этом в эфире эстонского телеканала ERR 26 марта заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Отвечая на вопрос, когда на фронте появятся переданные союзниками Украине танки Leopard, министр заявил, что они будут задействованы в контрнаступлении ВСУ.

"Оно уже планируется по нескольким направлениям. Это зависит от того, каким будет самый подходящий момент, как решат [в Генштабе]. Также все зависит от погодных условий. Весной наша земля очень влажная – можно использовать только гусеничные машины. Думаю, мы сможем увидеть их [Leopard] в апреле – мае", – подчеркнул Резников.

Контекст:

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января говорил, что Украина весной планирует серьезное наступление. Резников заявлял, что Украина также готовится к возможному новому наступлению российских оккупантов этой весной.

Весной у Украины будет очень мощное контрнаступление, которое "шокирует мир", заявил 23 марта советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, президент Американского университета в Киеве Дениэл Райс.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский 25 марта заявил, что Украине нужна дополнительная военная поддержка – в частности, ВСУ необходимы боеприпасы и истребители. Глава государства добавил, что без достаточного уровня вооружения Украина не будет отправлять своих военнослужащих в контрнаступление.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, Алексей Резников, ВСУ, наступление, война России против Украины, контрнаступление, Leopard
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