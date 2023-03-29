"Путь к миру – вывод войск РФ из Украины и реализация формулы мира". Зеленский провел разговор с Мелони

Зеленский назвал разговор "продуктивным".

"Говорили о наших двусторонних и международных инициативах. Путь к миру в Украине – полный вывод российских войск с территории нашего государства и реализация нашей формулы мира. Благодарны итальянским друзьям за поддержку. Работаем дальше!" – написал президент.

Контекст:

22 марта в парламенте Мелони эмоционально поддержала Украину, отвечая на слова депутата от "Движения пяти звезд" Элизы Скуттеллы о том, что, выступая за увеличение военной помощи Украине, она втягивает Италию в гонку вооружений. Мелони заявила, что это предательство. "Это называется "разрешить вторжение в Украину". Если мы остановимся, давайте называть вещи своими именами, если мы остановимся, мы одобрим вторжение в Украину", – заявила Мелони.

После назначения главой правительства Мелони побывала в Украине с визитом 21 февраля. Она посетила Бучу и Ирпень в Киевской области, побывав на местах массовых расправ и захоронений жертв российской оккупации. В Киеве она встретилась с президентом Владимиром Зеленским. Мелони объявила, что новый пакет военной помощи для Украины будет включать три вида систем ПВО.

Премьер рассказала Зеленскому о намерении организовать в Риме конференцию по восстановлению Украины с участием итальянских предприятий и бизнеса, а также проинформировала президента о поддержке решения о признании Голодомора в 1932–1933 годах геноцидом украинского народа профильным комитетом парламента Италии.