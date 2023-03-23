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Мелони о "мирных инициативах" для Украины: Я не столь лицемерна, чтобы путать понятия "мир" и "вторжение"

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Премьер-министр Италии призвала не поддаваться на уловки пророссийской пропаганды
Премьер-министр Италии призвала не поддаваться на уловки пророссийской пропаганды
Фото: ЕРА

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони 22 марта эмоционально вступила в поддержку Украины в Сенате. Запись речи опубликована в Twitter главы итальянского правительства.

В ответ на слова депутата от "Движения пяти звезд" Элизы Скуттелло о том, что выступая за увеличение военной помощи Украине, она втягивает Италию в гонку вооружений, Мелони заявила, что это предательство.

"Я удивлена, что она говорит это нам, потому что это предательство нашей позиции. Потому что это называется "разрешить вторжение в Украину". Если мы остановимся, давайте называть вещи своими именами, если мы остановимся, мы одобрим вторжение в Украину. Знаете, я не настолько лицемерна, чтобы спутать слово "вторжение" со словом "мир". И поэтому я верю, что мы не должны одобрять вторжение РФ в Украину", – сказала Мелони.

Она отметила, что считает правильным работать над мирным планом и прекращением конфликта. Но ситуация намного сложнее, чем ее представляет пропаганда, заявила политик.

"Какие, по-вашему, должны быть условия, при которых мы садимся за стол переговоров? Мы должны или не должны требовать, чтобы Россия прекратила военные действия и вывела войска с территории Украины? Считаете, что мы должны пересмотреть границы Украины, или как? Считаете ли вы, что мы должны отдать Москве территории, которые она оккупировала и провела на них референдумы о присоединении? Да или нет? Вот что я хочу от вас услышать конкретно, если мы говорим о мире. Потому что все остальное – это пропаганда, паразитирующая на суверенной нации свободных людей и международном праве", – завершила речь глава итальянского правительства.

Контекст:

Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Она оказывает военную помощь Украине, но списки поставок не публикует. В октябре 2022 года сообщалось о выделении Украине пятого пакета военной помощи, а в феврале 2023 года – шестого.

После назначения главой правительства Мелони побывала в Украине с визитом  21 февраля. Она посетила Бучу и Ирпень в Киевской области, побывав на местах массовых расправ и захоронений жертв российской оккупации. В Киеве она встретилась с президентом Владимиром Зеленским. Мелони объявила, что новый пакет военной помощи для Украины будет включать три вида систем ПВО.

Премьер рассказала Зеленскому о намерении организовать в Риме конференцию по восстановлению Украины с участием итальянских предприятий и бизнеса, а также проинформировала президента о поддержке решения о признании Голодомора в 1932–1933 годах геноцидом украинского народа профильным комитетом парламента Италии.

Теги: Италия, переговоры, аннексия, военная помощь, парламент, война России против Украины, российские оккупанты, Джорджа Мелони
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