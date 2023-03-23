Мелони о "мирных инициативах" для Украины: Я не столь лицемерна, чтобы путать понятия "мир" и "вторжение"

В ответ на слова депутата от "Движения пяти звезд" Элизы Скуттелло о том, что выступая за увеличение военной помощи Украине, она втягивает Италию в гонку вооружений, Мелони заявила, что это предательство.

"Я удивлена, что она говорит это нам, потому что это предательство нашей позиции. Потому что это называется "разрешить вторжение в Украину". Если мы остановимся, давайте называть вещи своими именами, если мы остановимся, мы одобрим вторжение в Украину. Знаете, я не настолько лицемерна, чтобы спутать слово "вторжение" со словом "мир". И поэтому я верю, что мы не должны одобрять вторжение РФ в Украину", – сказала Мелони.

Она отметила, что считает правильным работать над мирным планом и прекращением конфликта. Но ситуация намного сложнее, чем ее представляет пропаганда, заявила политик.

"Какие, по-вашему, должны быть условия, при которых мы садимся за стол переговоров? Мы должны или не должны требовать, чтобы Россия прекратила военные действия и вывела войска с территории Украины? Считаете, что мы должны пересмотреть границы Украины, или как? Считаете ли вы, что мы должны отдать Москве территории, которые она оккупировала и провела на них референдумы о присоединении? Да или нет? Вот что я хочу от вас услышать конкретно, если мы говорим о мире. Потому что все остальное – это пропаганда, паразитирующая на суверенной нации свободных людей и международном праве", – завершила речь глава итальянского правительства.