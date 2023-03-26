Шустер: Мелони стала на позицию нетерпимости к вторжению РФ в Украину – она смывает пятна, которые оставила история Муссолини на ее политическом теле

"Я думаю, что у Мелони есть одна цель, которую она преследует. Она не хочет ассоциироваться с диктатором Бенито Муссолини. Когда она выиграла выборы, если вы посмотрите на мировую печать, заголовки, – там было в основном "неофашисты", "последовательница Бенито Муссолини" и так далее. И когда она в своей речи говорит, что Европа и Америка, то есть Запад, они встали на позицию абсолютной нетерпимости к российской военной политике, вторжению, оккупации Украины, что это неприемлемо, с этим надо бороться, это нельзя допустить, я думаю, что она смывает с себя абсолютно все пятна, которые могла оставить история Муссолини на ее политическом теле", – отметил Шустер.

Также, по его мнению, премьер-министр стремится объединить Италию.

"Италия очень расколота. Вы же видите [экс-премьер и глава партии "Вперед, Италия" Сильвио] Берлускони с возрастом любит [президента РФ Владимира] Путина все больше и больше. Я не знаю что у них там. И политическая Италия после последних выборов, когда Мелони победила, и у нее сейчас в принципе альянс с партией Берлускони и с "Северной лигой", которая очень промосковская, по меньшей мере ее лидер. Она понимает, что ей надо объединять свою коалицию, и она ее пытается объединить (и я думаю, у нее это получится) на проукраинских позициях. Потому, что для нее проукраинская – это проевропейская позиция. И это очень важно, и поэтому я считаю, что это очень для Италии значимый момент и для Европы", – сказал Шустер.

Он подчеркнул, что страны, в которых был фашистский режим, благодарят за освобождение СССР.

"Такие страны, как Италия, пережившие фашизм. Многие поколения таких, как я, 1950-х годов, благодарят за победу над фашизмом итальянским Красную армию. Понимаете? Не высадка в Нормандии 6 июня 1944 года, не политика Америки по экономической помощи СССР и ленд-лиз и все, что хотите... Без Америки Красная армия не смогла бы сопротивляться нацистской Германии. Все это забывается, и они помнят только то, что Красная армия избавила нас от фашизма. Все идет от Компартии. В 1970-е годы у Компартии Италии было 33% голосов. И только когда к руководству Компартии пришел Энрико Берлингуэр и провозглосил еврокоммунизм, то есть либеральные ценности, но социальная справедливость. Вот тогда они начали избавляться от сталинистского прошлого", – рассказал Шустер.

ВИДЕО