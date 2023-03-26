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Шустер: Мелони стала на позицию нетерпимости к вторжению РФ в Украину – она смывает пятна, которые оставила история Муссолини на ее политическом теле

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Шустер: Мелони понимает, что ей надо объединять свою коалицию
Шустер: Мелони понимает, что ей надо объединять свою коалицию
Фото: ЕРА

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пытается объединить свою коалицию на проукраинской позиции, заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман телеведущий Савик Шустер.

"Я думаю, что у Мелони есть одна цель, которую она преследует. Она не хочет ассоциироваться с диктатором Бенито Муссолини. Когда она выиграла выборы, если вы посмотрите на мировую печать, заголовки, – там было в основном "неофашисты", "последовательница Бенито Муссолини" и так далее. И когда она в своей речи говорит, что Европа и Америка, то есть Запад, они встали на позицию абсолютной нетерпимости к российской военной политике, вторжению, оккупации Украины, что это неприемлемо, с этим надо бороться, это нельзя допустить, я думаю, что она смывает с себя абсолютно все пятна, которые могла оставить история Муссолини на ее политическом теле", – отметил Шустер.

Также, по его мнению, премьер-министр стремится объединить Италию.

"Италия очень расколота. Вы же видите [экс-премьер и глава партии "Вперед, Италия" Сильвио] Берлускони с возрастом любит [президента РФ ВладимираПутина все больше и больше. Я не знаю что у них там. И политическая Италия после последних выборов, когда Мелони победила, и у нее сейчас в принципе альянс с партией Берлускони и с "Северной лигой", которая очень промосковская, по меньшей мере ее лидер. Она понимает, что ей надо объединять свою коалицию, и она ее пытается объединить (и я думаю, у нее это получится) на проукраинских позициях. Потому, что для нее проукраинская – это проевропейская позиция. И это очень важно, и поэтому я считаю, что это очень для Италии значимый момент и для Европы", – сказал Шустер.

Он подчеркнул, что страны, в которых был фашистский режим, благодарят за освобождение СССР. 

"Такие страны, как Италия, пережившие фашизм. Многие поколения таких, как я, 1950-х годов, благодарят за победу над фашизмом итальянским Красную армию. Понимаете? Не высадка в Нормандии 6 июня 1944 года, не политика Америки по экономической помощи СССР и ленд-лиз и все, что хотите... Без Америки Красная армия не смогла бы сопротивляться нацистской Германии. Все это забывается, и они помнят только то, что Красная армия избавила нас от фашизма. Все идет от Компартии. В 1970-е годы у Компартии Италии было 33% голосов. И только когда к руководству Компартии пришел Энрико Берлингуэр и провозглосил еврокоммунизм, то есть либеральные ценности, но социальная справедливость. Вот тогда они начали избавляться от сталинистского прошлого", – рассказал Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

22 марта в парламенте Мелони эмоционально поддержала Украину, отвечая на слова депутата от "Движения пяти звезд" Элизы Скуттеллы о том, что, выступая за увеличение военной помощи Украине, она втягивает Италию в гонку вооружений. Мелони заявила, что это предательство.

"Это называется "разрешить вторжение в Украину". Если мы остановимся, давайте называть вещи своими именами, если мы остановимся, мы одобрим вторжение в Украину", – заявила Мелони.

После назначения главой правительства Мелони побывала в Украине с визитом 21 февраля. Она посетила Бучу и Ирпень в Киевской области, побывав на местах массовых расправ и захоронений жертв российской оккупации. В Киеве она встретилась с президентом Владимиром Зеленским. Мелони объявила, что новый пакет военной помощи для Украины будет включать три вида систем ПВО.

Премьер рассказала Зеленскому о намерении организовать в Риме конференцию по восстановлению Украины с участием итальянских предприятий и бизнеса, а также проинформировала президента о поддержке решения о признании Голодомора в 1932–1933 годах геноцидом украинского народа профильным комитетом парламента Италии.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Савик Шустер, Италия, война, Сильвио Берлускони, Алеся Бацман, война России против Украины, Джорджа Мелони
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