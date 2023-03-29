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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников заявил, что Украина не будет ждать для контрнаступления поставок самолетов

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Резников: Получение нами современного боевого самолета четвертого поколения это вопрос времени
Резников: Получение нами современного боевого самолета четвертого поколения – это вопрос времени
Фото: EPA

Силы обороны Украины будут вести контрнаступление теми силами и средсвами, которые есть в наличии, и не будут ждать поставок боевых самолетов. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников 29 марта на брифинге в Media Center Ukraine — Odesa, пишет "Укринформ".

"Для контрнаступления, конечно, важно господство в воздухе, но мы будем использовать то оружие, которое есть сейчас. Это оружие, которое осталось с советских времен, и то, которое предоставили и продолжают предоставлять партнеры. Это не только танки, но и бронированные машины разных типов, на которых сейчас учатся наши военные на полигонах в Европе", – заявил Резников.

Он отметил, что боевых самолетов сейчас не хватает для системы противовоздушной обороны.

"Получение нами современного боевого самолета четвертого поколения – это вопрос времени, я в этом не сомневаюсь", – сказал министр.

Резников заявил, что кроме времени на принятие партнерами решения о передаче истребителей, потребуется еще и время на обучение пилотов и инженеров, которые будут обслуживать технику.

"Поэтому я считаю, что получение боевых самолетов и опция ближайшего контрнаступления будут разделены во времени", – сказал он.

Контекст:

Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Британский премьер-министр Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине.

Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующих стандартам НАТО. Речь идет о самолетах Typhoon

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".

Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей, но глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".

26 февраля глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол в интервью ABC News заявил, что и республиканцы, и демократы окажут давление на Белый дом, чтобы тот согласился отправить в Украину ракеты большой дальности и истребители F-16. По его словам, самолеты и другие боеприпасы могут появиться в решающий, "поворотный момент конфликта".

Польша и Словакия согласились предоставить Украине истребители МиГ-29 советского образца. 17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29, 23 марта министр обороны Ярослав Надь сообщил, что четыре из них уже отправлены в Украину.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Алексей Резников, Минобороны, истребители, самолеты, война России против Украины, контрнаступление
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