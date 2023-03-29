Резников заявил, что Украина не будет ждать для контрнаступления поставок самолетов

"Для контрнаступления, конечно, важно господство в воздухе, но мы будем использовать то оружие, которое есть сейчас. Это оружие, которое осталось с советских времен, и то, которое предоставили и продолжают предоставлять партнеры. Это не только танки, но и бронированные машины разных типов, на которых сейчас учатся наши военные на полигонах в Европе", – заявил Резников.

Он отметил, что боевых самолетов сейчас не хватает для системы противовоздушной обороны.

"Получение нами современного боевого самолета четвертого поколения – это вопрос времени, я в этом не сомневаюсь", – сказал министр.

Резников заявил, что кроме времени на принятие партнерами решения о передаче истребителей, потребуется еще и время на обучение пилотов и инженеров, которые будут обслуживать технику.

"Поэтому я считаю, что получение боевых самолетов и опция ближайшего контрнаступления будут разделены во времени", – сказал он.