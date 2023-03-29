Оккупанты нанесли ракетный удар по Авдеевке, попали по детскому саду – Ермак

По словам Ермака, ракета попала в детский сад. Пострадавших нет.

Он добавил, что была повреждена многоэтажка напротив.

Контекст:

По данным британской разведки на 20 марта, российские оккупанты в последние три недели постепенно продвигаются вокруг Авдеевки.

Им "критично необходимо" окружить Авдеевку, чтобы продолжить забуксовавший штурм Угледара Донецкой области, пояснил 19 марта начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский. По его словам, Авдеевка может стать вторым Бахмутом.

Россияне пытаются установить контроль над Авдеевкой, сообщили в Генштабе ВСУ 22 марта.

Начальник городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш 22 марта подчеркнул, что "россияне несут "безумные потери" на севере от города.