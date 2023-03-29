СБУ задержала в Донецкой области агента ФСБ РФ, который сдавал оккупантам информацию о складах боеприпасов ВСУ

По данным СБУ, правоохранители задержали подозреваемого во время выполнения им разведывательной задачи Фото: Служба безпеки України / Telegram

По имеющимся данным, задержанным оказался местный житель, который еще до начала полномасштабного вторжения РФ поддерживал дружеские отношения с кадровым сотрудником российской спецслужбы.

"После 24 февраля враг дистанционно завербовал своего приятеля и определил ему задачу проведения разведывательно-подрывной деятельности в регионе. Прежде всего агрессора интересовала информация о местоположении складов с боеприпасами и баз военной техники сил обороны на авдеевском направлении. Для сбора разведданных российский агент объезжал местность и пытался скрыто фиксировать украинские объекты", – говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, полученные сведения подозреваемый должен был передавать в ФСБ через анонимный мессенджер в виде электронных координат, а также медиафайлов с привязкой к местности и подробным описанием.

"Разведданные требовались оккупантам для планирования тактических операций против сил обороны на восточном фронте. Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили, поэтапно задокументировали и задержали злоумышленника во время выполнения им разведывательной задачи", – подчеркнули в спецслужбе.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.