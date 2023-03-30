Россияне ищут желающих "выезжать на позиции, с которых никто не возвращается". Гуменюк рассказала о ситуации на Кинбурнской косе

Спикер отметила, что захватчики опасаются подтягивать новую технику на Кинбурнскую косу из-за огневого контроля ВСУ над ее территорией.
"Россияне сейчас переформатируют свои подразделения поближе к материковой части Украины и пытаются там восстановить личный состав, который согласится выезжать на позиции, с которых больше никто не возвращается", – отметила Гуменюк.
Она уточнила, что ВСУ пока тоже не размещали свои позиции непосредственно на Кинбурнской косе, но держат ситуацию под своим контролем.
ВСУ регулярно наносят удары по Кинбурнской косе В частности, об уничтожении там техники оккупантов в ОК "Юг" сообщали 3-го и 9 марта 2023 года.
В конце августа 2022 года ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.