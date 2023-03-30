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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне ищут желающих "выезжать на позиции, с которых никто не возвращается". Гуменюк рассказала о ситуации на Кинбурнской косе

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Почти вся Кинбурнская коса свободна от оккупантов, поскольку ВСУ регулярно уничтожают их позиции
Почти вся Кинбурнская коса свободна от оккупантов, поскольку ВСУ регулярно уничтожают их позиции
Фото: wikimedia.org (иллюстративное)

В связи с уменьшением активности российских оккупантов на Кинбурнской косе в Николаевской области уменьшилось количество обстрелов прилегающих деоккупированных территорий Украины. Об этом 30 марта заявила глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, который транслирует телеканал "Рада".

Спикер отметила, что захватчики опасаются подтягивать новую технику на Кинбурнскую косу из-за огневого контроля ВСУ над ее территорией.

"Россияне сейчас переформатируют свои подразделения поближе к материковой части Украины и пытаются там восстановить личный состав, который согласится выезжать на позиции, с которых больше никто не возвращается", – отметила Гуменюк.

Она уточнила, что ВСУ пока тоже не размещали свои позиции непосредственно на Кинбурнской косе, но держат ситуацию под своим контролем. 

ВСУ регулярно наносят удары по Кинбурнской косе В частности, об уничтожении там техники оккупантов в ОК "Юг" сообщали 3-го и 9 марта 2023 года.

Контекст:

В конце августа 2022 года ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.

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