Россияне ищут желающих "выезжать на позиции, с которых никто не возвращается". Гуменюк рассказала о ситуации на Кинбурнской косе

Почти вся Кинбурнская коса свободна от оккупантов, поскольку ВСУ регулярно уничтожают их позиции Фото: wikimedia.org (иллюстративное)

Спикер отметила, что захватчики опасаются подтягивать новую технику на Кинбурнскую косу из-за огневого контроля ВСУ над ее территорией.

"Россияне сейчас переформатируют свои подразделения поближе к материковой части Украины и пытаются там восстановить личный состав, который согласится выезжать на позиции, с которых больше никто не возвращается", – отметила Гуменюк.

Она уточнила, что ВСУ пока тоже не размещали свои позиции непосредственно на Кинбурнской косе, но держат ситуацию под своим контролем.

ВСУ регулярно наносят удары по Кинбурнской косе В частности, об уничтожении там техники оккупантов в ОК "Юг" сообщали 3-го и 9 марта 2023 года.