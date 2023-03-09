ВСУ уничтожили российскую САУ "Мста-С" на Кинбурнской косе – ОК "Юг"

Об этом 9 марта в Telegram сообщил спикер оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

"По результатам выполнения огневых задач нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями уничтожены самоходная артустановка "Мста-С" на Кинбурнской косе, беспилотник типа "Орлан-10", танк и автобронетехника на левобережье Херсонской области. Демилитаризованы 11 рашистов", – написал Назаров.

Контекст:

В конце августа 2022 года ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.

Об уничтожении техники оккупантов на Кинбурнской косе в ОК "Юг" сообщали также 3 марта 2023 года.