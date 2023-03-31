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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области за сутки один погибший и шесть раненых. По Авдеевке россияне били танками, по Константиновке – артиллерией

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Россияне уничтожают Донецкую область каждый день
Россияне уничтожают Донецкую область каждый день
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Один человек погиб и по меньшей мере шесть получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 30 марта. Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Павел Кириленко.

Погибший и пятеро раненых – жители Бахмута, еще один человек пострадал в Константиновке.

Сегодня около полуночи россияне нанесли удар по Краматорску – повреждены восемь частных домов, без жертв.

С утра зафиксированы воздушные взрывы над Авдеевкой. Также город подвергся танковым обстрелам – есть повреждения, но никто не пострадал. В Марьинской общине под обстрелами Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка.

Константиновка попала под два артобстрела – повреждено госпредприятие и здание завода. В Соледарской общине зафиксированы обстрелы Васюковки и Раздоловки.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка, сообщил Генштаб ВСУ 30 марта.

Теги: Константиновка, раненые, Авдеевка, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, погибшие, Павел Кириленко
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