В Донецкой области за сутки один погибший и шесть раненых. По Авдеевке россияне били танками, по Константиновке – артиллерией

Россияне уничтожают Донецкую область каждый день Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Погибший и пятеро раненых – жители Бахмута, еще один человек пострадал в Константиновке.

Сегодня около полуночи россияне нанесли удар по Краматорску – повреждены восемь частных домов, без жертв.

С утра зафиксированы воздушные взрывы над Авдеевкой. Также город подвергся танковым обстрелам – есть повреждения, но никто не пострадал. В Марьинской общине под обстрелами Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка.

Константиновка попала под два артобстрела – повреждено госпредприятие и здание завода. В Соледарской общине зафиксированы обстрелы Васюковки и Раздоловки.