В Донецкой области за сутки один погибший и шесть раненых. По Авдеевке россияне били танками, по Константиновке – артиллерией

Погибший и пятеро раненых – жители Бахмута, еще один человек пострадал в Константиновке.
Сегодня около полуночи россияне нанесли удар по Краматорску – повреждены восемь частных домов, без жертв.
С утра зафиксированы воздушные взрывы над Авдеевкой. Также город подвергся танковым обстрелам – есть повреждения, но никто не пострадал. В Марьинской общине под обстрелами Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка.
Константиновка попала под два артобстрела – повреждено госпредприятие и здание завода. В Соледарской общине зафиксированы обстрелы Васюковки и Раздоловки.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка, сообщил Генштаб ВСУ 30 марта.