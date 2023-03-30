Обстрелы Донецкой области. Оккупанты ударили ракетами по Дружковке и Кутузовке, погиб человек в Часовом Яру, ранены жители Бахмута

В результате российских обстрелов разрушены дома, ранены люди, есть погибший Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Еще пять мирных жителей области получили ранения: один в Часовом Яру и четверо в Бахмуте.

В сводке о ситуации в области на утро 30 марта Кириленко также сообщил, что ночью россияне нанесли ракетный удар по Кутузовке Добропольской общины – повреждены два дома. Другая ракета прилетела в Дружковку, поврежден дом.

Две многоэтажки повреждены в Бахмуте. В Соледарской общине под огнем Орехово-Васильевка, Миньковка, Федоровка и Раздоловка, обстрелы зафиксированы в Часовоярской общине.

Также российские оккупанты обстреливали Авдеевку. В Марьинской общине под огнем Марьинка, Красногоровка и Елизаветовка – в последней произошло два пожара.

Кураховская община подверглась четырем обстрелам, в том числе двум – кассетными боеприпасами из "Ураганов". Повреждены дома в Курахово и Островском.

Также поврежден дом в Закотном Лиманской общины, зафиксированы единичные обстрелы в Северской общине.