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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрелы Донецкой области. Оккупанты ударили ракетами по Дружковке и Кутузовке, погиб человек в Часовом Яру, ранены жители Бахмута

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В результате российских обстрелов разрушены дома, ранены люди, есть погибший
В результате российских обстрелов разрушены дома, ранены люди, есть погибший
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Из-за обстрелов российских оккупантов 29 марта погиб житель города Часов Яр. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Еще пять мирных жителей области получили ранения: один в Часовом Яру и четверо в Бахмуте. 

В сводке о ситуации в области на утро 30 марта Кириленко также сообщил, что ночью россияне нанесли ракетный удар по Кутузовке Добропольской общины – повреждены два дома. Другая ракета прилетела в Дружковку, поврежден дом.

Две многоэтажки повреждены в Бахмуте. В Соледарской общине под огнем Орехово-Васильевка, Миньковка, Федоровка и Раздоловка, обстрелы зафиксированы в Часовоярской общине.

Также российские оккупанты обстреливали Авдеевку. В Марьинской общине под огнем Марьинка, Красногоровка и Елизаветовка – в последней произошло два пожара.

Кураховская община подверглась четырем обстрелам, в том числе двум – кассетными боеприпасами из "Ураганов". Повреждены дома в Курахово и Островском.

Также поврежден дом в Закотном Лиманской общины, зафиксированы единичные обстрелы в Северской общине.

 

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка, сообщил Генштаб ВСУ 30 марта.

Теги: Донецкая область, Дружковка, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Павел Кириленко, Часов Яр
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