Обстрелы Донецкой области. Оккупанты ударили ракетами по Дружковке и Кутузовке, погиб человек в Часовом Яру, ранены жители Бахмута

Еще пять мирных жителей области получили ранения: один в Часовом Яру и четверо в Бахмуте.
В сводке о ситуации в области на утро 30 марта Кириленко также сообщил, что ночью россияне нанесли ракетный удар по Кутузовке Добропольской общины – повреждены два дома. Другая ракета прилетела в Дружковку, поврежден дом.
Две многоэтажки повреждены в Бахмуте. В Соледарской общине под огнем Орехово-Васильевка, Миньковка, Федоровка и Раздоловка, обстрелы зафиксированы в Часовоярской общине.
Также российские оккупанты обстреливали Авдеевку. В Марьинской общине под огнем Марьинка, Красногоровка и Елизаветовка – в последней произошло два пожара.
Кураховская община подверглась четырем обстрелам, в том числе двум – кассетными боеприпасами из "Ураганов". Повреждены дома в Курахово и Островском.
Также поврежден дом в Закотном Лиманской общины, зафиксированы единичные обстрелы в Северской общине.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка, сообщил Генштаб ВСУ 30 марта.