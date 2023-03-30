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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки россияне нанесли пять ракетных и 25 авиационных ударов по Украине – Генштаб ВСУ

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Каждые сутки оккупанты наносят по мирным городам десятки ударов из разных видов вооружения
Каждые сутки оккупанты наносят по мирным городам десятки ударов из разных видов вооружения
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram (архив)

За прошедшие сутки оккупанты нанесли пять ракетных и 25 авиационных ударов, совершили 34 обстрела из реактивных систем залпового огня и десятки артиллерийских обстрелов по Украине. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 30 марта.

В результате авиаударов по городам Берислав Херсонской области и Дружковка Донецкой области были ранены гражданские, повреждены частные дома и объекты гражданской инфраструктуры, отметили в Генштабе.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – подчеркивается в сообщении. 

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Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

Теги: Генштаб ВСУ, Дружковка, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты, Берислав
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