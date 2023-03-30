За сутки россияне нанесли пять ракетных и 25 авиационных ударов по Украине – Генштаб ВСУ

В результате авиаударов по городам Берислав Херсонской области и Дружковка Донецкой области были ранены гражданские, повреждены частные дома и объекты гражданской инфраструктуры, отметили в Генштабе.
"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – подчеркивается в сообщении.
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.