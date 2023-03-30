За сутки россияне нанесли пять ракетных и 25 авиационных ударов по Украине – Генштаб ВСУ

Каждые сутки оккупанты наносят по мирным городам десятки ударов из разных видов вооружения Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram (архив)

В результате авиаударов по городам Берислав Херсонской области и Дружковка Донецкой области были ранены гражданские, повреждены частные дома и объекты гражданской инфраструктуры, отметили в Генштабе.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – подчеркивается в сообщении.