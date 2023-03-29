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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрел села в Харьковской области: ранены три бабушки, одна в тяжелом состоянии

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Синегубов сообщил, что одна из женщин ранена опасно
Синегубов сообщил, что одна из женщин ранена опасно
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області

29 марта армия России обстреляла село Подолы в Купянском районе Харьковской области. Об этом глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram.

По его словам, в результате атаки оккупантов пострадали мирные жители – три женщины от 68 до 70 лет.

"Они все госпитализированы с множественными осколочными ранениями. Состояние одной женщины – тяжелое. Остальные в среднем состоянии", – написал Синегубов.

Утром он сообщал, что в селе Крахмальное того же района российские войска ночью совершили попытку атаки украинских позиций. 

"На линии столкновения враг попытался продвинуться вперед в районе Крахмального [неподалеку от административной границы Луганской области], но получил отпор и отступил с потерями", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Теги: Харьковская область, раненые, армия РФ, Купянск, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов, российские оккупанты
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