Обстрел села в Харьковской области: ранены три бабушки, одна в тяжелом состоянии

Синегубов сообщил, что одна из женщин ранена опасно Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області

По его словам, в результате атаки оккупантов пострадали мирные жители – три женщины от 68 до 70 лет.

"Они все госпитализированы с множественными осколочными ранениями. Состояние одной женщины – тяжелое. Остальные в среднем состоянии", – написал Синегубов.

Утром он сообщал, что в селе Крахмальное того же района российские войска ночью совершили попытку атаки украинских позиций.

"На линии столкновения враг попытался продвинуться вперед в районе Крахмального [неподалеку от административной границы Луганской области], но получил отпор и отступил с потерями", – добавил глава ОВА.