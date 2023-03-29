Обстрел села в Харьковской области: ранены три бабушки, одна в тяжелом состоянии

По его словам, в результате атаки оккупантов пострадали мирные жители – три женщины от 68 до 70 лет.
"Они все госпитализированы с множественными осколочными ранениями. Состояние одной женщины – тяжелое. Остальные в среднем состоянии", – написал Синегубов.
Утром он сообщал, что в селе Крахмальное того же района российские войска ночью совершили попытку атаки украинских позиций.
"На линии столкновения враг попытался продвинуться вперед в районе Крахмального [неподалеку от административной границы Луганской области], но получил отпор и отступил с потерями", – добавил глава ОВА.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.