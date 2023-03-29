Оккупанты попытались наступать в Харьковской области, но получили отпор – Синегубов

"На линии столкновения враг попытался продвинуться вперед в районе Крахмального [неподалеку от административной границы Луганской области], но получил отпор и отступил с потерями. Наши защитники надежно удерживают свои позиции. Верим в ВСУ и работаем на победу", – написал Синегубов.
Глава ОВА добавил, что в Харьковской области продолжаются работы по разминированию. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 116 взрывоопасных предметов.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают регулярно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.