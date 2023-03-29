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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты попытались наступать в Харьковской области, но получили отпор – Синегубов

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Российские оккупанты были отброшены при попытке наступать в Харьковской области, рассказал Синегубов
Российские оккупанты были отброшены при попытке наступать в Харьковской области, рассказал Синегубов
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Российские войска 28 марта совершили попытку атаки на украинские позиции в Харьковской области около села Крахмальное. Об этом глава областной военной администрации Олег Синегубов 29 марта сообщил в Telegram.

"На линии столкновения враг попытался продвинуться вперед в районе Крахмального [неподалеку от административной границы Луганской области], но получил отпор и отступил с потерями. Наши защитники надежно удерживают свои позиции. Верим в ВСУ и работаем на победу", – написал Синегубов.

Глава ОВА добавил, что в Харьковской области продолжаются работы по разминированию. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 116 взрывоопасных предметов.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают регулярно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Теги: Россия, Украина, ГСЧС, оккупация, Харьковская область, минирование, Харьковская ОГА, ВСУ, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, разминирование, мины, Олег Синегубов, российские оккупанты, деоккупация
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