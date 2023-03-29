Оккупанты попытались наступать в Харьковской области, но получили отпор – Синегубов

Российские оккупанты были отброшены при попытке наступать в Харьковской области, рассказал Синегубов Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

"На линии столкновения враг попытался продвинуться вперед в районе Крахмального [неподалеку от административной границы Луганской области], но получил отпор и отступил с потерями. Наши защитники надежно удерживают свои позиции. Верим в ВСУ и работаем на победу", – написал Синегубов.

Глава ОВА добавил, что в Харьковской области продолжаются работы по разминированию. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 116 взрывоопасных предметов.