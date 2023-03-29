Оккупанты обстреляли четыре района Харьковской области, пострадал мирный житель – ОВА

В результате российского ракетного удара повреждено 13 домов в Богодухове Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

"В результате ракетного удара по Богодухову повреждены 13 жилых домов и здание детского сада. Получил ранение 62-летний мужчина. Госпитализирован в легком состоянии", – написал Синегубов.

Он сообщил также, что в течение дня массированному вражескому обстрелу из минометов, артиллерии и танков подверглась Двуречная. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Зафиксировано более 150 ударов.

Глава ОВА добавил, что в результате обстрелов Волчанска поврежден объект гражданской промышленности и хозяйственные сооружения. Также под обстрелами за минувшие сутки побывали Ветеринарное и Стрелечья.