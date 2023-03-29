Оккупанты обстреляли четыре района Харьковской области, пострадал мирный житель – ОВА

"В результате ракетного удара по Богодухову повреждены 13 жилых домов и здание детского сада. Получил ранение 62-летний мужчина. Госпитализирован в легком состоянии", – написал Синегубов.
Он сообщил также, что в течение дня массированному вражескому обстрелу из минометов, артиллерии и танков подверглась Двуречная. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Зафиксировано более 150 ударов.
Глава ОВА добавил, что в результате обстрелов Волчанска поврежден объект гражданской промышленности и хозяйственные сооружения. Также под обстрелами за минувшие сутки побывали Ветеринарное и Стрелечья.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают регулярно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.