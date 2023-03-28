В Харьковской области оккупанты атаковали село с двух вертолетов, повреждено жилье – ОВА

Под огнем были Тимофеевка, Красное, Купянск, Двуречная, Западное и другие населенные пункты. По селу Гурьев Казачок Богодуховского района оккупанты нанесли удары с двух вертолетов. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

"В результате минометного удара по селу Первомайское Изюмского района повреждено частное домовладение. Обошлось без пострадавших", – написал Синегубов.

По его данным, на линии столкновения россияне осуществляют наступательные действия: накануне оккупанты попытались продвинуться в районе Крахмального Купянского района, но под огнем сил обороны Украины отступили с потерями.

Также глава ОВА сообщил, что в Купянске на неизвестном взрывном устройстве подорвался 50-летний гражданский мужчина. От полученных ран он умер. Всего за сутки пиротехнические подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обезвредили 91 взрывоопасный предмет. Минная опасность в области остается очень высокой, добавил он.