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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области оккупанты атаковали село с двух вертолетов, повреждено жилье – ОВА

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Оккупанты продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Харьковской области
Оккупанты продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Харьковской области
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

За последние сутки армия России обстреляла четыре района Харьковской области – Богодуховский, Харьковский, Купянский и Изюмский. Об этом глава областной военной администрации Олег Синегубов 28 марта сообщил в Telegram.

Под огнем были Тимофеевка, Красное, Купянск, Двуречная, Западное и другие населенные пункты. По селу Гурьев Казачок Богодуховского района оккупанты нанесли удары с двух вертолетов. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

"В результате минометного удара по селу Первомайское Изюмского района повреждено частное домовладение. Обошлось без пострадавших", – написал Синегубов.

По его данным, на линии столкновения россияне осуществляют наступательные действия: накануне оккупанты попытались продвинуться в районе Крахмального Купянского района, но под огнем сил обороны Украины отступили с потерями.

Также глава ОВА сообщил, что в Купянске на неизвестном взрывном устройстве подорвался 50-летний гражданский мужчина. От полученных ран он умер. Всего за сутки пиротехнические подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обезвредили 91 взрывоопасный предмет. Минная опасность в области остается очень высокой, добавил он.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают регулярно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Теги: Изюм, Харьковская область, армия РФ, Купянск, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, разрушения, Олег Синегубов, российские оккупанты
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