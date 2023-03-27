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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли три района Харьковской области, повреждены жилые дома – ОВА

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Россияне вновь обстреляли жилые дома
Россияне вновь обстреляли жилые дома
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

В минувшие сутки российские оккупанты обстреляли по меньшей мере 17 приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов Харьковской области. Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Олег Синегубов.

"В частности, под ударами врага были Купянск, Липцы, Стрелечья, Огурцово, Табаевка и другие города и села Харьковской области", – написал он.

В результате обстрелов Купянска повреждены пятиэтажный жилой дом и частное домовладение. Также разрушены хозяйственные постройки.

В поселке Двуречная, который враг обстреливал из минометов и другого вооружения, поврежден жилой дом и хозяйственные постройки.

"К счастью, пострадавших от обстрелов за сутки не было", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают регулярно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Теги: Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов
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