Оккупанты обстреляли три района Харьковской области, повреждены жилые дома – ОВА

"В частности, под ударами врага были Купянск, Липцы, Стрелечья, Огурцово, Табаевка и другие города и села Харьковской области", – написал он.
В результате обстрелов Купянска повреждены пятиэтажный жилой дом и частное домовладение. Также разрушены хозяйственные постройки.
В поселке Двуречная, который враг обстреливал из минометов и другого вооружения, поврежден жилой дом и хозяйственные постройки.
"К счастью, пострадавших от обстрелов за сутки не было", – добавил глава ОВА.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают регулярно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.