Оккупанты обстреляли три района Харьковской области, повреждены жилые дома – ОВА

"В частности, под ударами врага были Купянск, Липцы, Стрелечья, Огурцово, Табаевка и другие города и села Харьковской области", – написал он.

В результате обстрелов Купянска повреждены пятиэтажный жилой дом и частное домовладение. Также разрушены хозяйственные постройки.

В поселке Двуречная, который враг обстреливал из минометов и другого вооружения, поврежден жилой дом и хозяйственные постройки.

"К счастью, пострадавших от обстрелов за сутки не было", – добавил глава ОВА.