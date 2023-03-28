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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне двумя ракетами С-300 ударили по Богодухову – Синегубов

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Синегубов подчеркнул, что возможны повторные атаки
Синегубов подчеркнул, что возможны повторные атаки
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Российские оккупанты днем 28 марта обстреляли Богодухов Харьковской области. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Враг снова наносит удары по мирным жителям Харьковской области. Сегодня две вражеские ракеты – предварительно, С-300 – упали в городе Богодухов", – написал глава ОВА.

По его словам, сейчас на месте прилета работают экстренные службы.

По предварительной информации, в результате обстрела со стороны российских захватчиков никто не пострадал. Масштабы разрушений уточняются.

"Возможны повторные атаки. Не игнорируйте сигналы тревоги", – предупредил Синегубов.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, обстрелы, война России против Украины, С-300, Олег Синегубов, российские оккупанты
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