Россияне двумя ракетами С-300 ударили по Богодухову – Синегубов

"Враг снова наносит удары по мирным жителям Харьковской области. Сегодня две вражеские ракеты – предварительно, С-300 – упали в городе Богодухов", – написал глава ОВА.

По его словам, сейчас на месте прилета работают экстренные службы.

По предварительной информации, в результате обстрела со стороны российских захватчиков никто не пострадал. Масштабы разрушений уточняются.

"Возможны повторные атаки. Не игнорируйте сигналы тревоги", – предупредил Синегубов.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.