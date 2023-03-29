Обстрелы Донецкой области. Оккупанты ранили пять мирных жителей и повредили жилые дома

На волновахском направлении происходили обстрелы Угледара и близлежащих сел. Обошлось без пострадавших.

"На донецком направлении в Кураховской общине поврежден дом в Волченке, под обстрелами окрестности Курахово. Зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки и Марьинской общины: Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки", – написал Кириленко.

На горловском направлении три человека получили ранения в Бахмуте и двое – в Часовом Яру. В Константиновке поврежден один дом. В Соледарской общине под огонь противника попала Миньковка и Орехово-Василевка, в Торецкой – окрестности общины.

На лисичанском направлении были зафиксированы единичные обстрелы в Северской общине. Там обошлось без жертв.

Всего за сутки российские захватчики ранили пять мирных жителей Донецкой области.