Обстрелы Донецкой области. Оккупанты ранили пять мирных жителей и повредили жилые дома

На волновахском направлении происходили обстрелы Угледара и близлежащих сел. Обошлось без пострадавших.
"На донецком направлении в Кураховской общине поврежден дом в Волченке, под обстрелами окрестности Курахово. Зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки и Марьинской общины: Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки", – написал Кириленко.
На горловском направлении три человека получили ранения в Бахмуте и двое – в Часовом Яру. В Константиновке поврежден один дом. В Соледарской общине под огонь противника попала Миньковка и Орехово-Василевка, в Торецкой – окрестности общины.
На лисичанском направлении были зафиксированы единичные обстрелы в Северской общине. Там обошлось без жертв.
Всего за сутки российские захватчики ранили пять мирных жителей Донецкой области.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.