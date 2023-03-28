Обстрелы Донецкой области. Оккупанты за сутки убили двух и ранили 33 мирных жителя, повреждены детсад, школа и жилые дома

"Накануне россияне нанесли ракетный удар по Славянску – убили двух гражданских, ранили еще 28. Разрушены административные и офисные здания, повреждены пять многоэтажек и семь частных домов. Поздно вечером ракетный удар был нанесен по Краматорску – повреждены детсад, школа и здание предприятия, без жертв", – написал глава ОВА.
На донецком направлении под артобстрел со стороны противника семь раз попало Курахово. Там повреждено здание государственного предприятия.
На горловском направлении в Константиновке два человека ранены, повреждены два дома. Известно по меньшей мере об одном раненом в Бахмуте.
На лисичанском направлении два дрона-камикадзе ударили по Заречному, обошлось без жертв.
Всего за сутки россияне убили двух жителей Донецкой области, еще 33 человека получили ранения.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.