Обстрелы Донецкой области. Оккупанты за сутки убили двух и ранили 33 мирных жителя, повреждены детсад, школа и жилые дома

"Накануне россияне нанесли ракетный удар по Славянску – убили двух гражданских, ранили еще 28. Разрушены административные и офисные здания, повреждены пять многоэтажек и семь частных домов. Поздно вечером ракетный удар был нанесен по Краматорску – повреждены детсад, школа и здание предприятия, без жертв", – написал глава ОВА.

На донецком направлении под артобстрел со стороны противника семь раз попало Курахово. Там повреждено здание государственного предприятия.

На горловском направлении в Константиновке два человека ранены, повреждены два дома. Известно по меньшей мере об одном раненом в Бахмуте.

На лисичанском направлении два дрона-камикадзе ударили по Заречному, обошлось без жертв.

Всего за сутки россияне убили двух жителей Донецкой области, еще 33 человека получили ранения.