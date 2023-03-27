Войска РФ обстреляли Славянск ракетами С-300, разрушены админздания, многоэтажки и частные дома – ОВА

Об обстреле россиянами Славянска ранее сообщал президент Украины Владимир Зеленский. Он информировал, что есть погибший и пострадавшие, но не приводил других деталей.

По информации Кириленко, обстрелу подверглась также Дружковка. Оба населенных пункта россияне атаковали зенитными ракетами С-300.

"По меньшей мере, один человек погиб, 25 раненых, разрушены административные и офисные здания, пять многоэтажек и семь частных домов – таковы последствия сегодняшнего обстрела Славянска. Рашисты ударили по центру города около 10.30 двумя ракетами С-300. Кроме того, в это же время ракетному удару подверглась Дружковка – две ракеты С-300 попали в Дружковский детский дом и практически полностью его разрушили", – сообщил он.

Глава ОВА уточнил, что, по предварительной информации, в Дружковке жертв и пострадавших нет, а информация о пострадавших в Славянске меняется, так как продолжается спасательная операция.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в результате атаки в Славянске горели автомобили, пожары ликвидированы.