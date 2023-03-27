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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ обстреляли Славянск ракетами С-300, разрушены админздания, многоэтажки и частные дома – ОВА

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Россияне обстреляли центр Славянска и Дружковку сегодня утром
Россияне обстреляли центр Славянска и Дружковку сегодня утром
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В результате обстрела 27 марта в Славянске Донецкой области погиб один человек, не менее 25 получили ранения. Об этом глава Донецкой областной государственной военной администрации Павел Кириленко написал в Telegram.

Об обстреле россиянами Славянска ранее сообщал президент Украины Владимир Зеленский. Он информировал, что есть погибший и пострадавшие, но не приводил других деталей. 

По информации Кириленко, обстрелу подверглась также Дружковка. Оба населенных пункта россияне атаковали зенитными ракетами С-300. 

"По меньшей мере, один человек погиб, 25 раненых, разрушены административные и офисные здания, пять многоэтажек и семь частных домов – таковы последствия сегодняшнего обстрела Славянска. Рашисты ударили по центру города около 10.30 двумя ракетами С-300. Кроме того, в это же время ракетному удару подверглась Дружковка – две ракеты С-300 попали в Дружковский детский дом и практически полностью его разрушили", – сообщил он. 

Глава ОВА уточнил, что, по предварительной информации, в Дружковке жертв и пострадавших нет, а информация о пострадавших в Славянске меняется, так как продолжается спасательная операция. 

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в результате атаки в Славянске горели автомобили, пожары ликвидированы. 

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: автомобили, пожар, Донецкая область, Славянск, Донецкая ОГА, Дружковка, спасатели, жертвы, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, погибшие, Павел Кириленко, детский дом, дом
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