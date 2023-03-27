Оккупанты обстреляли Славянск, есть погибший и пострадавшие

В результате обстрела есть погибший и пострадавшие Скриншот: Володимир Зеленський / Telegram

"Еще один день, начавшийся с терроризма РФ. Государство-агрессор обстреляло наш Славянск. К сожалению, есть погибший и пострадавшие разной степени тяжести. На месте работают все службы. Оказывается помощь", – написал он.

Зеленский сообщил, что идет разбор завалов на месте атаки.

"Враг должен знать: Украина не простит издевательства над нашими людьми, не простит этих смертей и ранений. Все российские террористы будут разбиты. Ответственность понесут все, кто причастен к этой агрессии", – подчеркнул он.

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