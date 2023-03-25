Фонд Рината Ахметова продолжает выдавать продуктовые наборы жителям Бахмута

"Город Бахмут – одна из самых горячих точек Украины, где еще в начале марта проживало несколько тысяч граждан. Эвакуация населения продолжается, – отметили в Фонде. – Всего в координации с местными властями Фонд передал в этот регион около 4 тыс. наборов с продуктами первой необходимости. В каждом продуктовом наборе – мука, крупа, макаронные изделия, сахар, соль, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и так далее", – сказано в сообщении.

С начала полномасштабной войны жители Донецкой области (в том числе и временно уехавшие из региона) получили уже более 178 тыс. наборов.

Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.