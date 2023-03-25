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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Фонд Рината Ахметова продолжает выдавать продуктовые наборы жителям Бахмута

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов Спасение жизней"
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней"
Фото: akhmetovfoundation.org

Эвакуированные из Бахмута люди получают гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова в Константиновке и Славянске, сообщили 25 марта в пресс-службе организации.

"Город Бахмут – одна из самых горячих точек Украины, где еще в начале марта проживало несколько тысяч граждан. Эвакуация населения продолжается, – отметили в Фонде. – Всего в координации с местными властями Фонд передал в этот регион около 4 тыс. наборов с продуктами первой необходимости. В каждом продуктовом наборе – мука, крупа, макаронные изделия, сахар, соль, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и так далее", – сказано в сообщении.

С начала полномасштабной войны жители Донецкой области (в том числе и временно уехавшие из региона) получили уже более 178 тыс. наборов.

Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года. На захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В тот же день в Минобороны Украины рассказали об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут. 20 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что возможности обороны Бахмута еще не исчерпаны.

Теги: Славянск, продукты, Константиновка, помощь, эвакуация, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова, Бахмут
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