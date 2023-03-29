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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты активно привлекают население Крыма к рытью окопов на полуострове – Генштаб ВСУ

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К обороне россияне готовятся на севере Крыма
К обороне россияне готовятся на севере Крыма
Фото: armyinform.com.ua

В северной части оккупированного Россией Крыма захватчики готовят фортификационные сооружения. Об этом проинформировал 29 марта в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В Армянском и Джанкойском районах временно оккупированной территории АР Крым противник продолжает строительство фортификационных сооружений и окопов. К выполнению работ активно привлекают гражданское население", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0LSB1iUsxJMMc36sTM8axTdztdP1bgD5C4jAzs3RAyz1c6nCGkmQ6F5qfiXRM6xD5l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством других стран.

В феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение России в Украину, в том числе с территории Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.

По данным украинской военной разведки, российские военные готовятся к активной обороне временно оккупированной АР Крым – создают оборонительную полосу как на левом берегу Днепра в Херсонской области, так и на административной границе с Крымом, на севере полуострова.

Оккупанты также частично минируют береговую линию Крыма, чтобы не допустить высадки украинского десанта, добавили в ГУР. Кроме того, россияне продолжают устанавливать противотанковые бетонные пирамиды, чтобы остановить продвижение тяжелой техники.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Крым, война, Генштаб ВСУ, Армянск, оборона, строительство, вторжение, Джанкой, фортификационные сооружения, война России против Украины, население
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