Подоляк о возврате Крыма в Украину: Он является кощеевой смертью для Путина

"Глобальные политические элиты заявили, что Крым является неотъемлемой частью Украины. И любые военные операции Украины там – абсолютно легитимны в рамках международного уголовного права. Уже очевидно, раз идет война такой интенсивности, Крым обязан вернуться в Украину", – сказал Подоляк.
Он отметил, что преступления России начались в Крыму еще во время аннексии в 2014 году и необходимо привлечь к ответственности каждого, кто захватывал имущество Украины и украинцев и притеснял ее граждан.
"Война не закончится без Крыма. Он является, по сути, кощеевой смертью для Путина. Это обнулит все, что касается так называемого "путинизма", и окончательно десакрализирует Путина на внутреннем рынке, после чего начнутся [протестные] процессы. Они будут просто существенно ускорены. Вообще все, что касается будущего России, война "спрессовала" во времени. Всю трансформацию, которую Россия должна была пройти за 10–15–20 лет после смерти Путина, она пройдет в ближайшие год-два", – сказал он.
Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. 24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.