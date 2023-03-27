ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк о возврате Крыма в Украину: Он является кощеевой смертью для Путина

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подоляк рассказал, почему возврат Крыма в Украину неизбежен
Подоляк рассказал, почему возврат Крыма в Украину неизбежен
Фото: Мінреінтеграції / Telegram

Без отвоевания Украиной Крыма война, развязанная президентом России Владимиром Путиным, не закончится. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью УНИАН, опубликованном 27 марта.

"Глобальные политические элиты заявили, что Крым является неотъемлемой частью Украины. И любые военные операции Украины там – абсолютно легитимны в рамках международного уголовного права. Уже очевидно, раз идет война такой интенсивности, Крым обязан вернуться в Украину", – сказал Подоляк.

Он отметил, что преступления России начались в Крыму еще во время аннексии в 2014 году и необходимо привлечь к ответственности каждого, кто захватывал имущество Украины и украинцев и притеснял ее граждан.

"Война не закончится без Крыма. Он является, по сути, кощеевой смертью для Путина. Это обнулит все, что касается так называемого "путинизма", и окончательно десакрализирует Путина на внутреннем рынке, после чего начнутся [протестные] процессы. Они будут просто существенно ускорены. Вообще все, что касается будущего России, война "спрессовала" во времени. Всю трансформацию, которую Россия должна была пройти за 10–15–20 лет после смерти Путина, она пройдет в ближайшие год-два", – сказал он.

Контекст:

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. 24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, война России против Украины, Михаил Подоляк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Он хороший человек". Loboda рассказала, как ее муж относится к Украине, агрессии РФ, и о распределении денег в семье
"Он хороший человек". Loboda рассказала, как ее муж относится к Украине, агрессии РФ, и о распределении денег в семье
Экс-подопечная Потапа заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе
Экс-подопечная Потапа заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе
Галина ГРИШИНА
Как ухаживать за волосами перед сном. Три правила, благодаря которым локоны будут выглядеть здоровыми и красивыми
Как ухаживать за волосами перед сном. Три правила, благодаря которым локоны будут выглядеть здоровыми и красивыми
Галина ГРИШИНА
"У него не было выбора". Loboda заявила, что Киркорову в РФ угрожали. Певица рассказала, чем именно
"У него не было выбора". Loboda заявила, что Киркорову в РФ угрожали. Певица рассказала, чем именно
Руководство СТБ отреагировало на скандал, связанный с участием актера из РФ в их сериале
Руководство СТБ отреагировало на скандал, связанный с участием актера из РФ в их сериале
Галина ГРИШИНА
Это уже не модно. От каких принтов на футболках стоит отказаться
Это уже не модно. От каких принтов на футболках стоит отказаться
Почему ни в коем случае нельзя пить кофе натощак. Диетолог предупредила
Почему ни в коем случае нельзя пить кофе натощак. Диетолог предупредила
Притула признался, что в четвертый раз планировал стать отцом, но этому помешала война
Притула признался, что в четвертый раз планировал стать отцом, но этому помешала война
Галина ГРИШИНА
От разноцветных ногтей до цвета "зеленый мох". Идеи трендового маникюра от Дорофеевой
От разноцветных ногтей до цвета "зеленый мох". Идеи трендового маникюра от Дорофеевой
Галина ГРИШИНА
"Закрутилось так, что забеременела". Полякова рассказала, как в 23 года закрутила роман с 40-летним женатым бизнесменом и вышла за него замуж
"Закрутилось так, что забеременела". Полякова рассказала, как в 23 года закрутила роман с 40-летним женатым бизнесменом и вышла за него замуж
Галина ГРИШИНА
Мишина поделилась свежим откровенным роликом в белье и сделала заявление
Мишина поделилась свежим откровенным роликом в белье и сделала заявление
Loboda рассказала, что чувствует, когда ее сравнивают с Повалий и Ани Лорак
Loboda рассказала, что чувствует, когда ее сравнивают с Повалий и Ани Лорак
СТБ анонсировал сериал с участием российского актера. Украинские артисты призвали зрителей бойкотировать премьеру
СТБ анонсировал сериал с участием российского актера. Украинские артисты призвали зрителей бойкотировать премьеру
Галина ГРИШИНА
Почему гниет рассада. Опытные огородники рассказали, как этого избежать
Почему гниет рассада. Опытные огородники рассказали, как этого избежать
"Ленивые хачапури" за 20 минут. Простой рецепт вкусного блюда
"Ленивые хачапури" за 20 минут. Простой рецепт вкусного блюда
Dantes впервые публично высказался о песне Дорофеевой, которую она записала со своим новым бойфрендом
Dantes впервые публично высказался о песне Дорофеевой, которую она записала со своим новым бойфрендом
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Было все сделано, чтобы выгнали меня. И сделано ею". Ефросинина рассказала, как участвовала в "Танцах со звездами" с женой Медведчука (125330)
2
Весенняя побелка плодовых деревьев. Садовод рассказала, для чего и как правильно это делать (65179)
3
Стилист назвал идеальную стрижку для женщин, у которых нет времени на укладку. Фото (48716)
4
Сколько раз в день нужно есть, чтобы похудеть. Фитнес-инструктор объяснил, почему не обязательно отказываться от ужина ради стройности (48014)
5
"Никто не имеет права отсиживаться в тылу". 35-летняя мать троих дочерей из Ивано-Франковской области прошла отбор в штурмовую бригаду "Лють" (47244)
6
MamaRika: Винник – просто зашквар года (37038)
7
"Ее имя начинается на букву К". Клопотенко признался, что ранее состоял в отношениях с избранницей Остапчука. Ведущий отреагировал (26260)
8
Остапчук впервые прокомментировал расставание со второй женой: пошел к психологу и жалеет о скандалах с первой супругой (25841)
 
 
 
 