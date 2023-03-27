Подоляк о возврате Крыма в Украину: Он является кощеевой смертью для Путина

"Глобальные политические элиты заявили, что Крым является неотъемлемой частью Украины. И любые военные операции Украины там – абсолютно легитимны в рамках международного уголовного права. Уже очевидно, раз идет война такой интенсивности, Крым обязан вернуться в Украину", – сказал Подоляк.

Он отметил, что преступления России начались в Крыму еще во время аннексии в 2014 году и необходимо привлечь к ответственности каждого, кто захватывал имущество Украины и украинцев и притеснял ее граждан.

"Война не закончится без Крыма. Он является, по сути, кощеевой смертью для Путина. Это обнулит все, что касается так называемого "путинизма", и окончательно десакрализирует Путина на внутреннем рынке, после чего начнутся [протестные] процессы. Они будут просто существенно ускорены. Вообще все, что касается будущего России, война "спрессовала" во времени. Всю трансформацию, которую Россия должна была пройти за 10–15–20 лет после смерти Путина, она пройдет в ближайшие год-два", – сказал он.